Ключевые моменты

За времена независимости Украины мэрское кресло занимали четыре человека: Руслан Боделан, Эдуард Гурвиц, Алексей Костусев и Геннадий Труханов. В нашем опросе жители города делятся впечатлениями о разных руководителях, отмечают их достижения и ошибки, вспоминают об улучшении инфраструктуры, культурных проектах и личном внимании к жителям.

Кто-то отдает предпочтение Геннадию Труханову, другие вспоминают Боделана или Гурвица, об Алексее Костусеве никто даже не вспомнил. А некоторые подчеркивают, что развитие города зависит в первую очередь от самих одесситов.

Опрос мы проводили перед потопом 30 сентября — 1 октября 2025 года. Его последствия оказались катастрофическими — погибли 10 человек, разрушена городская инфраструктура. А что же городские руководители? Никто из них не сделал ничего, чтобы предотвратить трагедию. Они занимались чем угодно, но не одним из главных вопросов городской инфраструктуры — системой сбора и отведения дождевой воды. При том, что проблема подтоплений отдельных районов всегда была в Одессе, но со временем таких мест стало только больше.

Татьяна: «Геннадий Труханов. Он мне нравится. Чрезвычайно хороший человек. У меня детки учатся в Европейском лицее, такое внимание, такие акции хорошие проводятся. А главное, что мы, переселенцы, чувствуем, что нужны в этом городе, нами опекаются, предлагают всяческую помощь, поэтому мы благодарны и мэру, и одесситам».

Владимир: «Наверное, Руслан Борисович (Боделан – ред.). Он не идеальный, но я жил в те времена, это связывается с твоей жизнью, твоим уровнем жизни, уровнем жизни жителей города. Люди замечают лишь вершину айсберга, в котором они живут».

Андрей: «Не помню таких».

Инна: «Труханов. Труха – лучший. Потому что он действительно болеет за интересы одесситов, за то, чтобы город не терял своего колорита. У нас много культур, это ведет к развитию. Труханов лучший. Лучше него нет, не было и не будет».

Рита: «Не знаю. У каждого свои недостатки, у каждого какие-то свои промахи».

Вера: «Я, например, довольна Трухановым. За него вот в парке благоустроили хорошо, и везде. Не знаю, мне кажется, Труханов. Все вроде были хорошие. Для меня».

Карина: «Я думаю, то, что жилось лучше при ком-то, не от мэра зависит. То от нас зависит. Как мы будем относиться к тому, что есть в нашей жизни, так и будет».

Ирина: «Труханов. Это единственный, кто делает что-то для города. Видны результаты. Гурвиц дважды сидел на посту, но ничего при этом не делал».

Галина: «Гурвиц. Мне подходил во всем. Вот одно хочу сказать: дорога на Фонтан. Это идеально».

Роман: «Да я особенно не застал никого. Считаю, что Труханов. Если сравнить, что было в начале, даже в 10-е годы: мусор, бардак, детские площадки старые, все в аварийном состоянии, дома. А с Трухановым по крайней мере много чего сделано. Даже просто выйти в центр города прогуляться или спальные районы – все чудесно, чистота поддерживается, дороги – все самый крутой. Одесса живет и будет жить всегда».

Тамара: «Ой, не Боделан и не Гурвиц. Боделан испоганил проспект Гагарина, вырубил половину леса. Рядом белый дом, а он жил на Французском, и он взялся подъезжать машиной. Тут пройти два шага утром. Подыши воздухом! Лесом идешь. Все порубил. Это ужас. Для меня уже не существует Аркадии. Там ни пляжа, вообще ничего нет. Там надо все снести. Мне кажется, что Труханов неплохой как хозяин».

Сергей: «Сложно сказать. Сначала были улучшения при Труханове, а потом все эти нюансы с российским паспортом, с недвижимостью за границей. Скажем так, негативно. Хотелось бы, чтобы все лучше регулировалось и было прозрачнее. Меньше коррупционных скандалов, а лучше, чтобы вообще их не было. Поэтому, есть над чем работать».

Лариса: «Наверное, Гурвиц. Что-то он делал для города. И следы его труда мы видим. В это время как-то говорить, что я довольна, то нет. Делают кое-что, но война и, к сожалению, нельзя оценить точно их работу. Что-то делается, что-то разворовывается, как-то так. Одесситы не должны быть без пляжей, нельзя так делать. Нельзя никому застраивать пляжи. Это очень неприятные моменты».

Людмила: «Я в Одессе проживаю шестой год. Труханов мне нравится как мэр города. Легенд очень много, но все равно, в городе что-то делается, развивается, строится. Видно, что и дома строят, и какие-то во дворах площадки для детей и так далее. Я думаю, что Труханов – достойный мэр города».

Ирина: «Вообще-то я не очень помню, какие были мэры Одессы. Знаю, что сейчас Труханов. Он неплохо сделал парк Победы, единственное, что не нравится, что всегда ремонтируют улицы. Каждый раз! Что, нельзя поремонтировать один раз и все?».

Ника: «Гурвиц. Много сделал для Одесы, особенно в сравнении с Трухановым. Которого уже давно пора на свалку».

Анна: «У каждого свои вопросы, но хотелось бы, наверное, перемен. Все люди хотят перемен. Хотелось бы давать путь молодым, потому что молодежь прогрессивная и мы всегда верим в то, что наша страна будет сильной, мощной, – такой, которая с помощью молодых людей сможет искоренить коррупцию в целом».

