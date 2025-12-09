Ключевые моменты:

Украинский дуэт Подгайная/Коваль стал бронзовым призером финала юниорского Гран-при в Нагое.

Это первая украинская «бронза» на этих соревнованиях за 26 лет и лишь вторая в истории танцев на льду.

По итогам двух выступлений фигуристы набрали 156.22 балла: второе место в ритмическом танце и четвёртое — в произвольном.

Спортсмены тренируются в Вене под руководством Галины Чуриловой, сотрудничают с Назаровой и Никитиным.

Сезон они начали с четырех побед на международных турнирах, включая два этапа юниорской серии Гран-при.

Как сообщает пресс-служба Украинской федерации фигурного катания на коньках, по итогам двух выступлений наши фигуристы набрали 156.22 балла. В ритмическом танце они стали вторыми, а в произвольном заняли четвертое место с результатом 92.79 балла.

«Во втором выступлении Ирина и Артем сохранили уверенность, энергию и стремление показать максимально высокий результат. Они получили четвертые уровни за качественно выполненные поддержки, но остальные элементы, за исключением твизлов партнерши, судьи оценили более низкими уровнями, что повлияло на техническую оценку (48.07). В то же время оценка за компоненты (44.72) была близка к их личному рекорду. Ученики Галины Чуриловой великолепно передали яркие образы танца под музыку из мюзикла «Мулен Руж», продемонстрировали выразительность, разнообразие движений и хорошее владение коньками», — сообщили в пресс-службе.

Гран-при в японской Нагое — один из самых престижных стартов сезона. В этом году Ирина Подгайная и Артем Коваль были единственными представителями Украины. Это их второе попадание в финал среди юниоров за карьеру.

17-летняя Ирина и 21-летний Артем начинали спортивную карьеру в одесской СДЮСШОР «Льдинка» под руководством Елены Онищенко. Сейчас фигуристы тренируются в Вене (Австрия) у харьковской тренерши Галины Чуриловой. Ирина теперь представляет Харьковскую школу высшего мастерства, а Артем — Харьковский центр подготовки по зимним видам спорта. С талантливым дуэтом также работают известные украинские танцоры, ныне тренеры и хореографы Александра Назарова и Максим Никитин.

В сезоне 2024/2025 танцоры дебютировали в финале ЮГП и заняли четвертое место. Текущий сезон они начали с побед, выиграв четыре международных турнира, включая два этапа юниорской серии Гран-при.

