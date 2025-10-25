Ключевые моменты

Владимир (Зеэв) Жаботинский — уроженец Одессы, журналист, писатель и политический деятель, ставший одним из основателей сионистского движения.

Он создал Еврейский легион в составе британской армии и боролся за появление Израиля на карте мира.

Его именем названы улицы в Израиле и Украине, а на израильских монетах и банкнотах изображен его портрет.

Жаботинский считал Симона Петлюру не антисемитом, а трагической фигурой, не сумевшей удержать насилие своего времени.

Монеты как зеркало истории и политики

Давайте нестандартно подойдем к сегодняшней теме, взглянем на нее с ракурса… нумизматики, т.е. коллекционирования монет. Разные там приколы бывают. К примеру, в СССР, которым несколько десятилетий единолично командовал Сталин, никому и в дурном сне не приходило в голову отчеканить монету с его изображением.

И вдруг в 1949 году, к 70-летию со дня рождения тирана, Чехословакия решила «поцеловать его ниже поясницы». И ЧССР стала единственной в мире страной, таким образом увековечившей человека, последователи идей которого почти через 20 лет, в 1968году, «отблагодарили» эту страну гусеницами танков.

Или вот еще: изображений Ленина немало было на рублевых монетах СССР. Но вот как Ильич забрёл на монету Экваториальной Гвинеи к своему 100-летию — фиг его знает. На аверсе монеты — его лик в кепочке, на реверсе — слоновьи бивни. Уж и теряюсь в догадках: в школе нас учили, что он родом из Симбирска, а тут вроде как выходит, что с пальмы слез… Да уж, до самой, видать, глубины глубин проникся экваториально-гвинейский народ животворящими идеями Ленина — лучшего друга всех угнетенных африканцев.

Кто такой Владимир (Зеэв) Жаботинский

А вот еще ситуация: и Украина, и Израиль выпустили памятные монеты в честь Жаботинского. Но двух совершенно разных Жаботинских! На украинской монете — Леонид Иванович Жаботинский из Запорожья — советский штангист, выступавший в супертяжёлом весе. Двукратный олимпийский чемпион по тяжёлой атлетике, чемпион мира, чемпион Европы, пятикратный чемпион СССР.

На монете Израиля — ярчайшая фигура в национальном возрождении этого государства Владимир Евгеньевич (Вольф Евнович) Жаботинский. И на банкноте тоже!

Вот о нем мы сегодня и напомним. Ну во-первых, потому, что его день рождения был 18 октября, а во-вторых, и это главное, что родом он был из Одессы. Так более того, в одесский период своей жизни он был нашим коллегой — журналистом. И скажите, как же «Одесская жизнь» может не вспомнить о человеке, который рассказывал «за одесскую жизнь» в «Одесском листке» (это была крупнейшая в россии провинциальная газета) и «Одесских новостях»?!

Сразу оговорюсь: летом прошлого года наш сайт опубликовал интереснейший материал Марии Котовой об одесском Жаботинском. Настоятельно рекомендую ознакомиться, гарантирую удовольствие от прочтения.

Одесский период жизни: журналист и драматург

Но жизнь Владимира Жаботинского была хоть и коротка (Бог выделил для него всего 60 лет, с 1880-го по 1940-й), но настолько переполнена знаковыми историческими эпизодами, что и я тоже, как писал Исаак Бабель, «имею вам сказать пару слов» об этом Жаботинском.

Это был талантище. Полиглот, он свободно владел семью языками, делал прекрасные переводы, сам писал стихи и романы, был фельетонистом и драматургом. В Одесском театре ставили его драмы! А в вышеназванных газетах он писал далеко не только «за Одессу»: в 18-летнем возрасте он стал их собкорром в Берне, а затем и в Риме.

Он писал на русском языке и считался русским писателем, но еврейские погромы по всей россии (1903-1905гг.) приблизили его к русским реалиям и Жаботинский влился в движение сионистов. Он выучил иврит, переехав в петербург, участвовал в создании «Союза для достижения полноправности еврейского народа в россии».

Еврейский легион и борьба за государство Израиль

В годы Первой мировой добился создания Еврейского легиона в составе британской армии, поступил туда рядовым. Позднее стал сержантом, а вскоре и офицером. В 1918 году принял участие в боях с османскими войсками в Палестине. Эти события Жаботинский впоследствии описал в книге «Слово о полку». Кстати, он отрицательно относился к активному участию евреев в российских февральской и октябрьской революциях.

После мировой войны Жаботинский поселился в Палестине. Весной 1920 года он был арестован английскими властями за организацию самообороны во время арабо-еврейских столкновений и приговорён к 15 годам каторги.

Но бурные протесты в Палестине, Англии и США вынудили английские верха сначала смягчить приговор, а вскоре Жаботинский был вообще освобождён по амнистии. К тому времени он уже сменил имя на Зеэв, что в переводе с иврита означает «Волк»(до этого он был Вольф, а это «Волк» на языке идиш).

По классике жанра я, казалось бы, далее должен долго и подробно рассказывать о следующих 20-ти годах жизни Жаботинского, которые он полностью посвятил тому, чтобы на карте мира появилось Государство Израиль. Я не буду этого делать, а просто скажу, что просто так, необдуманно, портреты людей на деньги не попадают.

Отношение Жаботинского к Симону Петлюре

Хотя и здесь по-всякому бывает: меняются времена — меняются и ракурсы. К примеру, есть у нас в Украине памятная монета в честь одного из лидеров партизанского движения в годы Второй мировой Сидора Ковпака. Сейчас в рамках закона о декоммунизации её ни за что не отчеканили бы: Ковпак — в «черном списке».

При этом в Сумах, где базировалось его партизанское соединение, позитив к нему остался: больше года депутаты горсовета по просьбам горожан воздерживались от переименования улицы Ковпака.

А еще у нас появилась монета в честь Симона Петлюры. И улицы Петлюры в нескольких городах Украины: в Киеве, в Хмельницком, во Львове, в Полтаве. Он был крупным политическим деятелем в Украине времен Гражданской войны, главой Директории и командующим Вооруженными силами УНР.

А теперь узнаем мнение о нем его современника и соотечественника — Зеэва Жаботинского. После распада российской империи они оказались по разные стороны сложных этнополитических процессов. В Украине в 1918–1920 годах происходили многочисленные еврейские погромы, часто совершавшиеся частями армии УНР, что сильно испортило репутацию Петлюры среди евреев.

Так вот, Жаботинский утверждал, что «Петлюра не был антисемитом. Он был человеком своего времени, патриотом своей нации, не сумевшим, однако, сдержать зверей, которые действовали под его знаменем».

И ещё: «Вина Петлюры — не в ненависти, а в слабости. Он не хотел погромов, но не мог их остановить.» Он видел в Петлюре трагическую фигуру, не справившуюся с анархией и насилием своего времени.

К чему эти все примеры с увековечиванием на монетах? А к тому, что это должно происходить по-уму, обдуманно, взвешено, не на хип-лап. С одесситом Жаботинским так всё и получилось.

Как увековечили одессита в Израиле и Украине

23 марта 2005 года израильский парламент — Кнессет принял закон об увековечивании памяти Жаботинского. Его цель — передача последующим поколениям израильтян духовного наследия Жаботинского.

В Израиле 29-е число еврейского месяца таммуз, день его смерти, объявлено Днём Жаботинского. Именем Великого Одессита названы улицы во многих городах Израиля. Есть улица с его именем и в Киевском районе его родной Одессы. Да и в Киеве есть улица Зеэва Жаботинского.

Он умер во время поездки в США в 1940 году, так и не доведя до конца дело всей своей жизни — создание Государства Израиль. Оно появилось на карте мира в 1948 году.

В 1964 году было выполнено завещание Жаботинского: «мои останки… не следует перевозить в Исраэль иначе, как по указанию еврейского правительства этого государства, которое будет создано».

Организовал всё это премьер — министр Израиля Леви Эшколь, бывший в Первую мировую войну бойцом Еврейского легиона. При рождении его звали Лев Школьник, и миру его подарила тоже украинская земля. Не одессит он, правда, но, думаю, это ему можно простить. На первый раз…

Валерий Боянжу, Херсон — Одесса