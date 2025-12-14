Ключевые моменты:

Стрельба на праздновании Хануки в Сидней.

12 погибших, включая стрелка.

29 человек госпитализированы.

Полиция объявила инцидент террористическим

По информации издания The Guardian, в воскресенье вечером на праздновании Хануки в Арчер-Парке, у пляжа Бонди в Сиднее, произошло ужасное нападение. В результате, по меньшей мере, 12 человек погибли, среди них один из стрелков. Полиция Нового Южного Уэльса классифицировала событие как теракт. Видео можно просмотреть в нашем Телеграм-канале.

Премьер-министр штата Крис Миннс отметил, что второй подозреваемый стрелок находится в критическом состоянии. Кроме того, возможна причастность третьего нападающего.

В результате стрельбы, 12 человек погибли, 29 госпитализированы, среди них один ребенок и двое полицейских в тяжелом состоянии.

Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе назвал нападение «актом зловещего антисемитизма» и «темным днем ​​для нации».

Крис Миннс назвал событие как «ужасную ночь для Сиднея» и призвал не поддаваться на провокации террористов, стремящихся расколоть общество.

