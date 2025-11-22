Ключевые моменты

На одесской «Староконке» до сих пор можно встретить продавцов, которые называют цены «в рублях», что создаёт комичные и характерные для рынка ситуации.

Именно во время такой «рублёвой» торговли была приобретена медаль с изображением херсонского киноконцертного зала «Юбилейный».

Возведение этого здания в советские времена приурочили к 100-летию Ленина, и впоследствии оно сыграло значительную роль в культурной жизни херсонцев. Стройка сопровождалась забавными эпизодами.

Сейчас ККЗ «Юбилейный» и окружающие объекты, в том числе школы, в Херсоне существенно повреждены в результате российских обстрелов.

Что будет, если расплатиться в Одессе рублями

За эту греющую душу херсонца — ВПО (внутренне перемещенная особа — ред.) «настолку» бабулька зарядила мне цену «50 рублей». В Одессе я без месяца 3 года, и в начале этого срока, слыша на Староконке цену в «три рубля», я возвращал назад «бля» и просто тупо скандалил, пытаясь объяснить, как «х…во»(читай — хреново) было в Херсоне при «рублевой оккупации».

Через полгода, поняв всю свою наивность, я перестал конфликтовать с «рублёвыми» продавцами, а их на барахолке множество. Что интересно, многие из них родом вовсе не из СССР — они куда моложе.

Там же у бонистов (Бонист — это человек, который занимается коллекционированием бумажных денежных знаков — ред.) я «за недорого» прикупил уже не ходящие и не популярные среди коллекционеров дореформенные рублевые боны (банкноты) эрэфии и уложил их в отдельную секцию своего портмоне: 10, 50, 100, 500, 1000 рублей.

Вот и в этот раз я протянул старушенции 100-РУБЛЁВУЮ бумажку и сказал: «С вас, девушка, полтос сдачи». У неё, похоже, «в зобу дыханье спёрло». Секунд через 10 она оклемалась, прозвучало «Что за г…но вы, юноша, мне дали?!».

Я достойно ответил: «Это именно то г…но, которое вы просили. Берите и ни в чём себе не отказывайте. Купите колбасу по 2-20, водку по 2-87, хлеб по 16, плавленный сырок по 14, «Эскимо» по 22.

Если вас это не устраивает, то вот вам 50 ГРИВЕН и будьте мне здоровы». С этими словами я удалился. Приобретением я был доволен, как слон после купания, и потому даже не стал прислушиваться к начавшемуся консилиуму, где в анамнезе, похоже, прозвучало «Нет, ну вы видели этого долбо….а?!» (Наверное, долбодятла).

Почему киноконцертный зал в Херсоне назвали “Юбилейний”

Изображение «Юбилейного»- визитной карточки Херсона — на медали навеяло на меня целую волну воспоминаний. Эх, сколько там «кинушек» просмотрено, сколько концертов («козырные» исполнители с удовольствием приезжали: у огромного зала на 1500 мест была великолепная аккустика).

Именно в этом зале в 2007 году губернатор Борис Силенков вручил мне удостоверение и знак «Заслуженный журналист Украины». Но не менее зафиксированы в памяти и школьные события. ККЗ начали строить в 1968 году, а сдали в эксплуатацию в 1970-м, аккурат к 22 апреля — 100-летию со дня рождения Ленина (потому и «Юбилейный»).

И вот, как и положено у строителей, финишная запарка, психоз, срок сдачи под контролем у обкома партии, на открытие из самого ЦК КПУ должны приехать — это вам не хухры-мухры!

Моя школа — «тридцатка» — совсем рядом, и вот нас — 10-классников подключают на помощь строителям. То то, то сё подсобляли. Обычно — вместо уроков «физ-ры». И вот дошла очередь до моего 10-Е.

Через парк имени, ну конечно же, Ленинского комсомола (сейчас он называется Парк «Херсонская крепость») нас вел учитель физры Михаил Афанасьевич Сотниченко. Это был уже в годах фронтовик, но примечателен он был тем, что был первым тренером будущей «звезды» по спортивной гимнастике Ларисы Латыниной, за что и получил «Заслуженного тренера СССР».

Херсонка Латынина — девятикратная олимпийская чемпионка, Заслуженный мастер спорта СССР, неоднократная чемпионка мира и Европы, СССР. И вот нас, человек 30 пацанов, сопровождает этот Сотниченко через парк к ККЗ. Нервничает, мы опаздываем, а там уже ждут «большие люди».

Собачий вальс

И вдруг, апрель ведь, весна в разгаре, прямо посреди аллеи — стая собак. Двое из них усердно «сексуются», а остальные (члены-корреспонденты) внимательно наблюдают (или просто для интереса, или очередь заняли — тогда была эпоха очередей). Как вы думаете, как мы,пацаны, поступили? Разумеется, присоединились к наблюдателям за процессом. И никакие увещевания учителя нас не сдвинули с места! Поняв всю бесперспективность своих требований, он плюнул, махнул рукой и мудро изрек:» Чем с вами работать, так лучше сифилисом болеть!».

Досмотрев процесс, мы двинулись к «Юбилейному», там пару сот метров оставалось. Какой-то пузатый дядька при галстуке, отведя учителя в сторонку, сердито постучал ногтем по стеклу часов. Михаил Афанасьевич, вероятно, чисто по-мужски пояснил ему причину опоздания и тот начал ржать, аж пополам его согнуло.

Конфликт был исчерпан. Каждому из нас выдали по обломку наждачного круга и мы приступили к работе — очистке бетонных тротуарных плит, коими была выложена площадь перед ККЗ, от наляпанных остатков раствора.

Ох, и давно это было, 55 лет прошло… ККЗ «Юбилейный» «носители культуры» с оккупированного Левобережья сочли хорошей мишенью, здание сильно разрушено. Точно также сильно разрушена ими и моя школа невдалеке. Когда-нибудь её обязательно реанимируют, и уже других 10-классников их учитель будет сопровождать через оживший парк (сейчас он посечен осколками) для оказания помощи строителям, восстанавливающим наш «Юбилейный».

И в парке опять будут трудиться над созданием будущего потомства новые Барбосы и Жучки. Жизнь выйдет на свой очередной круг. Кстати, очень интересна мысль немецкого философа 19-го века Артура Шопенгауера: «С точки зрения молодости жизнь есть бесконечное будущее. А с точки зрения старости — очень короткое прошлое».

Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса