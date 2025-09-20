Ключевые моменты:

Этой ночью Россия применила 619 средств воздушного нападения, Украина нейтрализовала 583;

В Днепре ракета с кассетным боеприпасом попала в многоэтажку: погиб мужчина, десятки ранены;

Повреждения и пожары зафиксированы в Николаевской, Киевской, Хмельницкой и Сумской областях;

ВСУ атаковали стратегические объекты в России: Саратовский и Новокуйбышевский НПЗ, а также ЛПДС «Самара»;

Потери противника за сутки – более 1070 человек, уничтожены техника и артиллерия.

Массированный ночной удар по украинским городам: есть жертвы и разрушения

Этой ночью Россия нанесла по Украине очередной массированный ракетно-дроновый удар. По словам президента Владимира Зеленского, враг применил 40 крылатых и баллистических ракет и около 580 дронов разных типов.

Под удар попали город Днепр и область, а также Николаевщина, Черниговщина, Запорожье, громады Полтавской, Киевской, Одесской, Сумской и Харьковской областей.

Целью неприятеля была инфраструктура, жилые районы, гражданские предприятия.

В Днепре ракета с кассетным боеприпасом прилетела в жилую в многоэтажку. Погиб мужчина, еще 30 человек пострадали. 14 раненых находятся в больнице, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, большинство пострадавших госпитализированы в состоянии средней тяжести. Один 55-летний мужчина – в тяжелом состоянии – он получил 70% ожогов тела.

В результате атаки в Днепре и районе возникло несколько пожаров. Помимо многоэтажки, также повреждены, частные дома, хозяйственные постройки, гаражи. Есть разрушения на территории предприятий.

Ликвидация последствий продолжается, на месте работают экстренные службы.

В результате ночной атаки пострадали также Николаев и Киевская область.

В Николаеве, по словам главы ОВА Виталия Кима, под атакой оказалась промышленная инфраструктура, возникли пожары. Информации о пострадавших не поступало. В области под атакой ракет и дронов оказалась ферма в Снигиревской громаде, частные дома и автомобили.

Как пишет «Николаевский Ванек», поврежденная инфраструктура никак не связана с ВПК.

В трех районах Киевской области – Обуховском, Бучанском и Бориспольском – повреждены гаражи, частные дома и автомобили на парковке.

В Хмельницкой области в результате атаки россиян также есть погибший. Глава ОВА Сергей Тюрин сообщил, что в Дунаевской громаде из-за обстрелов возник пожар в одном из домов и позже там нашли тело мужчины 1979 года рождения.

Еще двое местных жителей обратились к медикам за помощью. Без госпитализации.

Предварительно, в результате атаки разрушены два дома и повреждены, ориентировочно, 20 жилых зданий.

В Сумах есть отключения электричества в результате утреннего удара РФ. Глава администрации Олег Григоров сообщил, что предварительно, обошлось без пострадавших и специалисты обследуют территорию и выясняют последствия атаки.

Мэр Сум Артем Кобзар сообщил, что оккупанты ударили из РСЗО по Ковпаковскому району.

Россия атаковала 619 целями, Украина нейтрализовала большинство

По информации Воздушных сил, 583 из 619 вражеских целей сбито или подавлено над Украиной прошлой ночью.

Россияне нанесли по территории Украины комбинированный удар, применив 619 средств воздушного нападения:

579 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов;

8 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;

32 крылатые ракеты Х-101.

По состоянию на утро субботы, 20 сентября, противовоздушной обороной сбито/подавлено 583 воздушных целей:

552 БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов;

2 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23;

29 крылатых ракет Х-101.

Зафиксировано попадание баллистических, крылатых ракет и 23 ударных БпЛА на 10 локациях, а также падение обломков на 10 локациях.

ВСУ поразили стратегические объекты россиян

По данным Генштаба ВСУ, в ночь на 20 сентября 2025 года подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, под общим руководством Генерального штаба ВС Украины, нанесли поражение по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу в российском городе Саратове.

Саратовский НПЗ обеспечивает ориентировочно 2,54% от общего объема нефтепереработки в России (свыше 7 млн тонн нефти ежегодно).

В районе цели подтверждены взрывы и масштабный пожар. Окончательные результаты поражения уточняются.

Также 20 сентября подразделения Сил беспилотных систем поразили Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод (г. Новокуйбышевск, Самарская область, РФ).

Новокуйбышевский НПЗ обеспечивает переработку более 8,8 млн тонн нефти в год.

По предварительной информации, в результате поражения на объекте зафиксированы взрывы и возгорание. Детали уточняются.

Кроме того, подразделениями Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины произведено огненное поражение по объекту магистральной транспортной инфраструктуры – линейно-производственно-диспетчерской станции (ЛВДС) «Самара» (н.п. Просвет, Самарская область, рф).

ЛПДС «Самара» – производственная станция, где происходит смешивание высоко- и низкосерной нефти из разных месторождений для формирования экспортного сорта нефти Urals (до 50% от общего объема экспорта России).

Результаты поражения уточняются.

Все пораженные объекты задействованы в обеспечении вооруженных сил России.

«Силы обороны Украины системно реализуют меры по снижению военно-экономического потенциала государства-агрессора. В частности это подрыв логистических возможностей России в секторе нефтепереработки и нарушение систем обеспечения вооруженных сил России горюче-смазочными материалами. Продолжение следует», – пообещали украинские военные.

А в оккупированном Крыму оккупантам прилетело по позиции ПВО на Керченском полуострове между Курортным и Багерово

Как сообщает мониторинговая группа «Крымского ветра», на спутниковых снимках фиксируются многочисленные очаги пожаров. Последствия уточняются.

Коротко о потерях врага

По информации Генштаба ВСУ, в общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1070 человек.

