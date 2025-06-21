Одесская “Родина” и американские вестерны

Удивительная все-таки это штука — поток сознания, когда одна мысль за другую цепляется. Вот рысачу я недавно по Мечникова в Одессе мимо кинотеатра «Родина». Казалось бы, в голове проблем вертится — вагон и маленькая тележка. Но они как-то сразу испарились, когда мимо «Родины» топал: японский бог, ведь это ж именно здесь я, в своё первое «пришествие» в Одессу (ОЭИС им. Попова, 1971-1976), с пацанами, выстояв здоровенные очереди за билетами, американские вестерны смотрели!

В диковинку они тогда были, коммунистический режим, на удивление, пропустил (явно что-то выхолостив) «Оклахома, как она есть», «Золото Маккены». И вот сидим мы, трое друзей, в забитом зале и кайфуем: я («Боян»), Лёнька «Борман» Сидоренко из Геническа, Генка «Усатый» Кобельский из Бендер. Их уже нет и никогда не будет… А я стою и смотрю на нашу «Родину» из прошлого…

Вернувшись «домой» (мой дом без кавычек в Херсоне меня третий год ждет), решил наковырять в Интернете что-либо подобное тем нашим «кинушкам про войнушку». Чего остановился на «Городских пижонах» — и сам не скажу. Минус — убил час времени: эмоции тинэйджера, увы, не повторились (в одну и ту же реку дважды не войдешь).

Но нашелся и весомый плюс: узнал, что некий Уолтер Джек Пэланс, в 1992 году получивший «Оскара» за роль в этом фильме — «оскароносец» …украинского происхождения.

Путь в Голливуд: шахта, бокс, война

Всего таких — пальцев одной руки хватит пересчитать. Но если Дастин Хоффман («Оскары «- 1979 и 1988гг., предки из Киева), Леонардо Ди Каприо (2015 г, бабушка по матери — украинка, родом из ОДЕССЫ) и Лайза Миннелли (1972 г., ее прабабушка — уроженка Львовщины) — явно на слуху, то Джек Пэланс почему-то оказался в тени.

Да, при рождении его звали Владимир Палагнюк. Родился он в 1919 году в Пенсильвании (США), в семье, переехавшей в Америку из Восточной Галичины. А Джеком Пэлансом он стал намного позднее, уже начав актерскую карьеру.

Правда, перед этим у него был другой псевдоним: как Джек Браззо он выступал в конце 1930-х в профессиональном боксе. 15 побед подряд на ринге, в большинстве нокаутом — это было очень серьёзно и побило тогдашний рекорд.

Вообще, он был крепким парнем: трудовую жизнь начал работягой в угольной шахте. Вырос ведь в шахтерском городке, и с детства привык помогать отцу в шахте. Набрался он силы и успешно играя в американский футбол, будучи студентом университета. А поступил в него, отлично отучившись в школе и сумев «завоевать» стипендию.

Возможно, американский украинец Палагнюк и в боксе достиг бы какого-то «Оскара», но его спортивный путь прервала Вторая мировая война. В 1942-м он стал добровольцем и выучился на пилота бомбардировщика, летал на Б-17 на европейском театре военных действий, бомбил 3-й Рейх (Америкой тогда руководил мужик с «клубнями» — Рузвельт, а не такие захиревшие импотенты, в том числе и политические, как последние годы).

Палагнюк совершил 35 боевых вылетов, а на 36-м его самолет был подбит и вспыхнул. Палагнюка спас парашют, но огонь сделал неузнаваемым его лицо… После многих пластических операций и пересадок кожи оно было покрыто шрамами.

Израненное лицо не помешало стать звездой

Так и вспоминается киношное «Ну и рожа у тебя, Шарапов!» Первой киноролью Джека Пэланса была роль гангстера в 1948 году. А годом ранее он окончил факультет актерского искусства университета.

С амплуа так оно и пошло: большинство его ролей — это полисмены и преступники, ковбои и разбойники. Хотя довелось ему сыграть и Фиделя Кастро в фильме про Че Гевару.

Не только в кино, но и на телевидении оставил Джек свой творческий след: он снялся во многих фильмах и сериалах. Мечтал сыграть Тараса Бульбу, да не довелось. На «Оскара» номинировался трижды, но получил престижную статуэтку только в 1992 году. Ему было 73 года, когда он на церемонии вручения отжался от сцены на одной руке! А в своем выступлении перед публикой заявил: «Меня зовут Владимир Палагнюк».

“Я украинец, а не россиянин”

Он часто посещал мероприятия украинской диаспоры. Как-то на торжественном вечере Украинского народного союза в Лос-Анджелесе в вышиванке классно играл на бандуре. А когда на фестивале российских фильмов в Голливуде ему хотели вручить диплом народного артиста россии, Владимир Палагнюк отказался со словами:» Тут кто-то что-то напутал. Я украинец, а не россиянин». И демонстративно покинул зал.

Джек вырос в украиноязычной семье, хорошо владел разговорной речью, гордился украинским происхождением, часто акцентировал на нем внимание в своих публичных выступлениях.

Джек любил шутить и нередко утверждал, что является любимцем женщин, и в этом у него нет конкурентов. Мотивировал очень просто: его именная звезда на Аллее Звёзд в Голливуде расположена аккурат напротив входа в известнейший магазин женского нижнего белья.

Таким вот был американский украинец Владимир — Джек Палагнюк-Пэланс. Умер он в 2006 году…

Читайте также:

Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса