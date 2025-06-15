Ключевые моменты

Георгий Гамов — гениальный физик и космолог, родился, учился и начал свою научную работу в Одессе.

Ученый был вынужден сбежать из СССР, в котором политика контролировала все аспекты жизни и мешала ему свободно заниматься работой.

Перебравшись в США, Георгий Гамов полностью раскрыл свой талант ученого, совершил много научных открытий в области физики и космологии, принял участие в создании водородной бомбы.

В Одессе его именем назван сквер на молдаванке, а мемориальная табличка установлена на главном корпусе ОНУ им. Мечникова, первом университете одесского гения.

Георгий Гамов — гений из Одессы

«Георгий Иваныч, он же Гога, он же Гоша, он же Юрий, он же Гора, он же Жора». Думаю, что многие из наших читателей помнят эту фразу из известного когда-то фильма «москва слезам не верит». Замечу, что она, паскуда, действительно, и слезам не верит, и в Бога не верит. Она поверила маленькому лысоватому поцу — воплощению дьявола, и он — классика жанра — её ведет к пропасти, скоро доведет до неё, а потом с характерной нечеловеческой улыбочкой даст подс…ачника.

А цитату эту я сегодня привел только для того, чтобы начать рассказ про Георгия Антоновича Гамова, он же Джордж Гамов. Его имя в Одессе в 1996 году дали скверу на Молдаванке. Историю сквера на нашем сайте замечательно описала Мария Котова.

Рекомендую: интересно, познавательно, в том числе и о его прошлых названиях. ( ССЫЛКУ!!) А мне досталась не менее сложная задача, ведь я взялся рассказать об одессите, вошедшем в планетарную историю, как автор работ по квантовой механике, атомной и ядерной физике, астрофизике, космологии, биологии, как создатель уравнения, объясняющего теорию туннельного эффекта, автор первой количественной теории альфа-распада, один из основоположников теории «горячей Вселенной» и один из пионеров применения ядерной физики к вопросам эволюции звёзд.

Да уж, сложновато… И это я еще не привел в пример тему его дипломной работы «Вопросы теории адиабатических инвариантов». Буду стараться максимально упрощать!

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Начало карьеры и побег

Георгий Гамов родился в Одессе 4 марта 1904 года в учительской семье. В семье поощрялось его увлечение физикой, астрономией, биологией, и после окончания школы в 1921 г. он поступил на математическое отделение Одесского института народного образования (ныне — Одесский национальный университет имени Мечникова).

Одновременно подрабатывал вычислителем в Одесской астрономической обсерватории. Но в 1922 году Гамов поступил на физмат Петроградского университета, который был центром зарождавшейся советской физической науки. Еще будучи студентом, он в Артиллерийской школе читал лекции по физике, вскоре был приглашён в Государственный оптический институт, где занимался научными разработками.

Гамов окончил университет в 1926 году, поступил в аспирантуру, был рекомендован на поездку в Германию на стажировку. Ушло «всего» 2 года на разрешение и в июне 1928-го он прибыл в Гёттинген.

Решив заняться какой-либо нерешённой теоретической проблемой, он выбрал теорию атомного ядра. Уже в июле (!) он окончил свою статью по теме и отослал её в журнал «Zeitschrift für Physik». Его теория быстро получила признание, а успех Гамова сделал его широко известным в научном мире.

В сентябре того же года срок командировки истёк, по дороге в Ленинград Гамов заехал в Копенгаген, где встретился с Нильсом Бором, который предложил ему остаться на год в его институте и выхлопотал ему стипендию. За время своей продлённой командировки Гамов посетил Лейден (Голландия) и Кембридж, где обсуждал перспективы расщепления ядер.

В 1931 году Гамов, вернувшись в Ленинград, включился в работы по ядерной физике, был приглашен консультантом в коллектив ученых, среди которых был и Игорь Курчатов. В 1932 г.он был избран членом-корреспондентом АН СССР, став в 28 лет самым молодым из избранных физиков за всю её историю.

Но при этом Гамов почувствовал изменения в положении учёных в СССР: в октябре 1931 года в Риме состоялся Международный конгресс по ядерной физике, куда он был приглашён, но ему так и не удалось получить разрешение на выезд (его доклад прочитал другой человек).

После этого Гамов стал искать случай покинуть страну, в том числе нелегально. Летом 1932 года, во время отпуска в Крыму, Гамов с женой попытались доплыть на байдарке до турецкого побережья, однако им помешал шторм.

Удобный случай представился осенью 1933 года, когда Гамова назначили советским представителем на конгрессе в Брюсселе. За него поручился организатор конгресса, почётный член АН СССР и член ЦК Компартии Франции Поль Ланжевен. Благодаря знакомству с Бухариным Гамов попал на приём к Молотову и получил визу также для своей жены.

По завершении срока командировки он решил не возвращаться и начал переговоры о получении постоянной работы за рубежом. В октябре 1934 года закончилась командировка, Гамов в СССР не вернулся…

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Чем занимался Гамов в США

Вначале не заладилось с постоянным местом работы: Радиевый институт в Париже, Институт Бора в Копенгагене, Кембриджский университет… Но вскоре его пригласили профессором в столичный Университет Джорджа Вашингтона, где начал работать с осени 1934 года.

Сразу же Гамов инициировал проведение в Вашингтоне ежегодных конференций, на которые собирались крупнейшие физики мира. Другим его важным решением было приглашение в качестве ближайшего сотрудника своего старого знакомого ещё по копенгагенским временам Эдварда Теллера.

Оба были корифеями в теоретической физике, но теория всегда переходит в практику: в 1941 году Теллер покинул университет и стал участником проекта по созданию атомной бомбы. Гамова к этим работам не привлекли по «соображениям безопасности». Он участвовал в решении второстепенных проблем, став консультантом Военно-морского ведомства.

Лишь летом 1948 года Гамов получил соответствующий допуск и смог принять участие в создании водородной бомбы под руководством Теллера. При этом своей любви и верности теоретической физике Гамов не изменил. Спектр тем — от молекулярной биологии до Большого Взрыва Вселенной. И во все темы одесский гений внёс существенный вклад!

Умер он в США в 1968 году. Известный американский астроном Вера РУбин, в 1950-е годы работавшая под началом Гамова, писала: «Он не сразу сказал бы вам, сколько будет 7×8. Но его ум был способен понимать Вселенную». А мы от себя давайте скажем, что «может собственных Платонов и быстрых разумом Ньютонов земля ОДЕССКАЯ рождать».

И вообще, а кто сказал, что если один одессит работал над созданием водородной бомбы, то сейчас нет другого такого одессита? Или киевлянина? Или львовянина? Или херсонца?

В родном городе о Георгии Гамове вспомнили только после распада Советского союза, из которого ученый был вынужден бежать. В память о нем назвали сквер на Молдаванке, а на фасаде главного корпуса ОНУ им. Мечникова, первом университете одесского гения, была размещена мемориальная табличка.

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