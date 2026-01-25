Ключевые моменты:

Джон Пол Джонс, один из основателей ВМС США, принимал участие в боевых действиях на юге Украины.

В 1788 году он командовал парусной эскадрой в Днепровско-Бугском лимане.

Американского моряка официально приняли в запорожское казачество.

События Лиманской кампании позднее легли в основу европейских приключенческих романов.

История пребывания Джона Пола Джонса на украинских землях хорошо задокументирована в мемуарах, архивных источниках и исследованиях историков, посвященных русско-турецкой войне конца XVIII века. Его участие в Лиманской кампании подтверждается как европейскими, так и американскими историческими источниками.

Автор этого материала — журналист и публицист Валерий Боянжу — на протяжении многих лет работает с темами истории юга Украины, Черноморского региона и казацкого наследия. Текст основан на известных исторических фактах, мемуарных свидетельствах самого Джонса и общепризнанных исследованиях событий того периода.

Публикация не является художественным переосмыслением и направлена на популяризацию малоизвестных страниц региональной истории, объединяющих украинский, европейский и американский контексты.

«Пираты» против Путина

Парадоксальна по своей наглости реакция главного бандита современности путлера на захват «его» танкеров американскими военными: он назвал это пиратством. А недавняя атака его беспилотников на ожидавший захода в Одесский порт танкера под панамским флагом (он пришел за грузом растительного масла) — это не пиратство?! А в тот же день и там же атака на уходившее в море судно с грузом кукурузы под флагом Сан-Марино — это не пиратство?!

И честь и хвала тем современным «пиратам», которые российские нефтевозы тормозят! Тем более, что не «Веселый Роджер» с черепом и костями реет на их флагштоках, а звездно-полосатый стяг.

А мы с вами давайте сегодня вспомним о настоящем, классическом американском пирате, которого его морская, причем далеко не всегда пиратская судьба, забросила в наши края. И, в частности, в мой родной Херсон.

Звали его Джон Пол Джонс, и имя его сейчас с честью носит американский эсминец (эскадренный миноносец) USS «John Paul Jones». Более того, в 18-м веке, после ухода из жизни этого моряка — одного из основателей ВМФ США — моря и океаны бороздил парусник с именем этого национального героя — USS «John Paul Jones».

Уточню, что USS — это не название, а принадлежность государству: Юнайтед Стейтс Шип, т.е. «корабль Соединенных Штатов». Кстати, аналогичный подход у англичан, там перед названием корабля звучит HMS (His/Her Majestic Ship, т. е. корабль Его Величества).

Работорговец и «пират в законе»

Родился этот человек в Великобритании в 1747 году. В 13 лет связал свою жизнь с флотом, став юнгой, в 18 он был уже старпомом, еще через 3 года он — капитан и владелец трех парусников, промышлявших работорговлей. В 1772-м он прибыл в Филадельфию, унаследовал плантацию старшего брата и, продав свои корабли, осел на земле.

Но с началом войны США за независимость вновь стал моряком, офицером, командовал кораблями в операциях против британских торговых суден. Французы разрешили ему базироваться в Дувре. К 1779 году он был уже капитаном 1-го ранга, под его началом было 15 суден, они атаковали и грабили британские порты и караваны.

Фактически, он занимался «разрешенным» пиратством, т.е. был капером. Каперство — нападение вооруженных частных судов воюющего государства с его разрешения (каперские свидетельства) на неприятельские торговые суда или суда нейтральных государств, перевозящие грузы для неприятельского государства.

Британцы на территории США не получали подкрепление и снабжение, и Британия была вынуждена пойти на мировую. За годы войны Джон Поль Джонс всего захватил 56 суден, его прозвали «Черный корсар».

Дослужившись до контр-адмирала, он в 1783 году поселился во Франции. Там в 1788 году его и отыскал посланник российской императрицы — с предложением повоевать на Черном море с турками.

Черное море, казаки и иностранный пират

В мае того же года «Павел Джонес», как значилось в документе, прибыл в Херсон, «пред ясны очи» Григория Потемкина. В военных действиях американец принимал участие вместе с Черноморской козацкой флотилией (ею командовали Сидор Белый и Антон Головатый). А Пол Джонс руководил парусной эскадрой в Днепро-Бугском лимане.

Он дважды посещал казацкий лагерь, завел знакомство с кошевым атаманом Белым, с удовольствием курил казацкую трубку-люльку. Его торжественно записали в запорожцы, одарили козацкой униформой. И «Павло» гордо носил шаровары и красный кунтуш, шапку и сапоги. За поясом у него, как и положено, были два пистоля и дорогой османский ятаган — тоже подарки.

Джон Пол Джонс 18 июня 1788 года вложил свою значимую лепту в разбитие турецкого флота под Очаковом, за что был награждён орденом Святой Анны. Однако из-за неискушённости в кознях и происках российской политики вступил в конфликт с приближеными к фавориту императрицы — Григорию Потемкину — людьми. И в результате всех этих конфликтов и взаимных обид Пол Джонс скоро оказался в немилости и у самого главнокомандующего — Потёмкина.

Интриги и немилость

Последний тут же «настучал» Екатерине:» Джонс пропустил под носом у себя три судна турецкие. Я ему приказал сжечь, а он дважды возвращался назад, боялся турецких пушек. Дал я ему ордер, чтобы он это дело бросил, а приказал запорожцам. Полковник Головатый с 50 козаками немедленно сжег».

В конце 1788 года Джон был отозван в Петербург под предлогом перевода на Балтийский флот. Однако продолжались козни, он оказался не у дел, а конкурирующие офицеры начали плести против него интриги и он покинул Россию летом 1789 года, озлобленный и разочарованный.

В мае 1790 года он вновь поселился в Париже. Вскоре вышли его мемуары «Очерки Лиманской кампании», которые впоследствии послужили Фенимору Куперу и Александру Дюма материалом для написания приключенческих романов.

Память о Джоне Поле Джонсе в мира и Украине

В июне 1792 года Джонс был назначен консулом США в Алжире. А в июле неожиданно умер в Париже от почечной недостаточности… Его тело было помещено в герметичный гроб и залито спиртом. В 1905 году заспиртованное тело Джона Пола Джонса переправили в США и с высшими почестями перезахоронили на территории военно-морской академии в присутствии президента Теодора Рузвельта.

Где-то высоко в небе веками будет летать астероид №9258, его назвали Джонполджонс. А вот цел ли памятный знак в честь Джона Пола Джонса и казацкого полковника Опанаса Ковпака, который открыли в октябре 2016 года в самом гирле Днепра, невдалеке от лимана, в селе Старая Збурьевка Голопристанского района Херсонщины, автору этих строк неведомо: там временно хозяйничают оккупанты…

Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса