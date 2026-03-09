Ключевые моменты:

Украинские эксперты по дронам отправились в Иорданию защищать американские базы от атак беспилотников.

США обратились за помощью 5 марта, Украина отреагировала немедленно.

Ранее начались переговоры о помощи нескольким странам Ближнего Востока против иранских дронов.

США и страна Персидского залива рассматривают покупку украинских дронов-перехватчиков против «шахедов».

Зеленский предложил «тихий обмен»: Украина дает знания и технологии, а получает ракеты для ПВО.

Украина помогает США

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что команда украинских экспертов по беспилотным технологиям уже отправилась в Иорданию, чтобы усилить охрану американских военных объектов от дроновых атак.

По словам Зеленского, США обратились за помощью к Украине 5 марта. Соответственно, уже 6 марта украинские специалисты вылетели на место. К слову, Белый дом пока не комментирует официально этот запрос в Украину.

Ранее Зеленский анонсировал, что украинские профессионалы вскоре приедут в несколько стран региона для помощи в борьбе с иранскими дроновыми атаками. 4 марта стартовали переговоры о такой поддержке, включая работу экспертов непосредственно на местах.

По данным Financial Times, США и одно из государств Персидского залива изучают покупку украинских дронов-перехватчиков против иранских «шахедов». Кроме этого Владимир Зеленский предложил модели «тихого обмена»: Украина делится знаниями и технологиями, а на замену надеется на поставки ракет для ПВО.

