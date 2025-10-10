Ключевые моменты

На месте современной Одессы люди жили тысячелетиями — от неандертальцев и греческих колонистов до литовцев, татар и османов. Это не «город, подаренный Екатериной», а древнее поселение с собственной историей.

Во время русско-турецкой войны 1789 года войска де Рибаса захватили Хаджибей, а Потемкин позже приказал сравнять крепость с землей.

Новое имя — «Одесса» — империя придумала ради красоты и политики. Екатерина II хотела придать новым землям «античный» облик, будто это не завоеванная территория, а «исконно российская» часть мира.

Никакого указа об основании Одессы не существует — лишь технический рескрипт о ремонте гавани. Миф о «даре царицы» появился спустя 30 лет после войны, чтобы замолчать Хаджибей и переписать историю под имперский сценарий.

Здесь кипела жизнь, когда империи еще не было

Если проследить историю Одессы до самых корней, придется уйти так далеко в прошлое, что самой Одессы еще не будет — лишь степь, море и люди, жившие здесь задолго до любых империй.

Археологи нашли на этих землях следы стоянок еще неандертальцев — артефакты обнаружены в селе Иллинка, в 20 километрах от Одессы. А в нынешнем Усатовом — поселение эпохи энеолита. Это следы древних культур, которые торговали, обжигали керамику, изготавливали оружие и жили у лиманов. Все это доказывает: жизнь здесь не прекращалась тысячелетиями.

В VI–II веках до н. э. на черноморское побережье пришли греческие колонисты. Они основали 12 поселений вдоль Северо-Западного Причерноморья. Самые известные — гавани Истриан и Иссиакон. Греки ловили рыбу, торговали и активно плавали по морю. Остатки этих древних колоний сегодня можно увидеть под стеклом на Приморском бульваре.

Новый этап: Коцюбиев и Хаджибей

В Средневековье это место уже было известно под другими именами — Хаджибей или Коцюбиев. Упоминания о нем появляются в XV веке.

В 1415 году польский хронист Ян Длугош описал любопытный эпизод. Из порта Коцюбиев тогда отправили зерно в Константинополь для помощи Византии, которую османы осаждали со всех сторон. Этот факт позволил историкам предположить, что Коцюбиев был основан литовцами.

Есть версия, что название происходит от имени славянского или тюркского владельца — возможно, Кочубея или Коцюбия. Тогда степное побережье входило в обширный торговый мир: через него проходили пути между Крымом, Днестром и Дунаем.

После распада Золотой Орды эти земли переходили от татар к литовцам, а затем к Османской империи. Османы укрепились здесь и назвали город Хаджибей. Его центральной частью была мощная Хаджибейская крепость.

Крепость, которую уничтожил Потемкин

В конце XVIII века, во время русско-турецкой войны, войска под командованием Хосе де Рибаса вместе с запорожскими атаманами Андреем Головатым и Захарием Чепигой взяли Хаджибей штурмом.

Де Рибас запретил солдатам грабить или поджигать город, но через несколько месяцев по приказу князя Потемкина саму крепость сравняли с землей. Чтобы стереть следы прежней жизни, спустя 30 лет на этом месте появился Приморский бульвар.

Сама Екатерина II решила дать новой территории звучное «греческое» имя — Одесса, якобы в честь древнего поселения Одесос. Позже археологи выяснили, что Одесос находился в Варне. Но название идеально вписывалось в «греческий проект» Екатерины — план уничтожения Османской империи, раздела её земель и «возрождения Византии».

Тогда же началась мода на греческие имена: Кинбурн стал Никополем, Аджи-Кале — Очаковом, а Хаджибей — Одессой. Так империя создавала иллюзию, будто эти земли не завоеваны, а «всегда были российскими». Именно тогда и появился миф о том, что Екатерина Великая «основала» Одессу, хотя это было старое поселение с богатой историей.

Разрушение имперского мифа об Одессе

В Российской империи Одессу развивали как «витрину империи» — морские ворота на юг, город торговли и экспорта зерна, символ «величия России».

О татарском Хаджибее, литовских документах и казацких поселениях почти не упоминали — только о «даре царицы» и «героях-основателях». Этот нарратив держался более двух столетий. И даже сегодня день рождения Одессы отмечают 2 сентября — именно поэтому.

Чтобы закрепить миф, генерал-губернатор Михаил Воронцов поручил историку Аполлону Скальковскому написать официальную историю города — через 30 лет после захвата Хаджибея. В книге Скальковский указал дату 22 августа (2 сентября по новому стилю) — будто бы день, когда Екатерина II «освятила» Одессу.

Интересно, что никакого указа о создании города не существует. Есть лишь рескрипт Екатерины II де Рибасу — о ремонте двух гаваней, торговой и военной. Ни слова о названии «Одесса».

Российские историки долго поддерживали миф, будто Хаджибей находился где-то «в стороне». Хотя в архивах хранились точные планы крепости. К этим документам добрался одесский историк и археолог Андрей Красножон. Его раскопки у Дюка и фуникулера на Приморском бульваре подтвердили наличие стен крепости — открытие, которое окончательно разрушает российские нарративы.

