Легендарный атаман Антон Головатый: история настоящего украинского казака

Антон Головатый имел незаурядные способности к литературе, пению и игре на бандуре. Так же умело, как и воевал, он вел хозяйство на причерноморских землях. Именно основанный атаманом хутор Головковка был переименован в Беляевку.

Стал атаманом в неполные 20 лет

Выдающийся казацкий предводитель Антон Головатый (Магденко), уроженец города Новые Санжары, что на Полтавщине, происходит из семьи казацкого сотника и мецената Андрея Магденко.

Получив образование в Киево-Могилянской академии, в 1757-м Антон отправился на Сечь, где за исключительные способности в военном деле и науках молодого казака нарекли «Головатым». В неполные 20 лет был избран куренным атаманом. В 1764 году во главе отряда из трех тысяч казаков разгромил под Бердянском большую орду крымского хана.

В молодости хорошо овладев морским делом и получив опыт в морских баталиях, в чине наказного атамана Головатый ходил на чайках с полковником Третьяком на Очаков, а с Яковом Сидловским — на Дунай. Отличился отвагой и военным мастерством в бою с османской эскадрой под Тульчей.

Когда царица Екатерина II начала раздавать украинские земли своим чиновникам и иностранцам, казаки, чтобы отстоять права, послали в Петербург делегацию, в составе которой был Антон Головатый. Полгода старшины добивались правды, но в апреле 1775-го российские власти издали указ о ликвидации Сечи.

После этого надругательства над украинцами «все блага земли запорожцев достались другим, сами же запорожцы должны были странствовать, кто на Кубань, кто за Дунай, кто на остров Мальту, кто в Анатолию, кто в Австрию, а кто даже аж за Атлантический океан, в Соединенные Государства, то есть Америку», отмечал исследователь украинского казачества Дмитрий Яворницкий в работе «Украино-русское казачество перед судом истории».

Значительная часть запорожцев, вырвавшись на чайках из окружения российских войск, стала возле Тилигула и поставила себе курени на Пересыпи, став первыми осадчими будущей Одессы. Впоследствии основали в устье Дуная казацкую Задунайскую Сечь. Много запорожцев поселилось на землях между Южным Бугом и Днестром.

После разрушения Запорожской Сечи Антон Головатый занимался восстановлением и сохранением казачества.

Черноморское казачье войско

Царизм вспомнил о казаках, когда в 1783 году восстали крымские татары и возникла угроза новой войны с Турцией. Екатерина разрешила восстановить 38 куреней из запорожцев, которые не сбежали за Дунай. Новое формирование назвали «Кошем верных казаков». Впоследствии переименованное в Черноморское, оно сохраняло структуру и традиции Запорожья.

Флотилия, соответственно, получила название Черноморской казацкой, а впоследствии это наименование перенесли на весь флот. Черноморцы отличились при взятии турецких крепостей в Очакове и на острове Березань, а также Аккермана, Болграда, Хаджибея, Бендер, Килии, Исакчи, Браилова, Измаила, в боях при Каушанах и Татарбунарах и в морских сражениях. Командиром пехоты, конницы и флотилии Черноморского казачьего войска был Антон Головатый.

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Участие запорожцев в этой войне было последним шансом сохранить казацкий статус. После ее окончания перед черноморцами встал вопрос о закреплении в постоянное владение территории между Бугом и Днестром. Но выяснилось, что эти земли кацапы решили раздать помещикам. Поэтому казаки должны были их теперь бросать. Вот как изображает эту трагедию писатель-историк Адриан Кащенко в своих «Оповіданнях про славне Військо Запорозьке низове»: «Когда Головатый приказал записаться: кто хочет переходить на Кубань, а кто хочет оставаться на Буджаке, то оказалось, что только сечевики, чтобы сохранить свою казацкую волю, согласились отправиться на Тамань, а жители запорожских поселений не желали оставлять свое хозяйство».

Переселение в Черноморию

Антон Головатый в это время вел на Кубань семейных казаков через донские земли. Всего в течение 1792-1794 годов на Кубань переселилось более 25 тысяч человек. Но после окончания русско-турецкой войны масса серомы разбрелась на заработки.

Как-то вице-адмирал Дерибас поручил полковому есаулу Черненко собрать всех одиночек вместе. На его призыв явилось около 700 черноморских казаков. После выполнения ими портовых работ в Одессе их также отправили на Кубань.

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Кубанские казацкие полки впоследствии понадобились императрице как сила для подавления восстания в Польше и завоевания Азербайджана. В Баку, где находилось казацкое войско, вспыхнула эпидемия чумы. Заболел и сам Головатый, а из Екатеринослава пришло известие о смерти кошевого атамана Чепиги. Узнав об этом, император Павел I издал указ о назначении кошевым атаманом полковника Головатого. Однако никто не знал, что отважного казака-запорожца уже также нет на свете и указ был прочитан над его могилой.

Антон Головатый нашел свой вечный покой 29 января 1797 года на острове Сари, что в Каспийском море неподалеку Ленкорани (Азербайджан).

Памяти Антона Головатого

В Старобазарном сквере памятник атаману Черноморского казачества Антону Головатому появился 2 сентября 1999 года. Его авторы — одесский скульптор Александр Токарев и архитектор Владимир Чепелев.

Одна из улиц Одессы носит имя Антона Головатого. А в 2019-м Указом Президента Украины 73-му Морскому центру специального назначения Сил специальных операций ВС Украины присвоено почетное наименование «имени кошевого атамана Антона Головатого».

Возвышается монумент черноморцам, основавшим город в 1789 году, и в Беляевке.

«Черная ночь» на память

Дендрологическим памятником переселения черноморцев на Черноморию-Кубань в Одессе является дуб «Черная ночь». Крылатый великан возвышается на проспекте Тараса Шевченко. По преданию, будущие кубанцы, прощаясь с побратимами-нерубаями, в память о себе посадили дуб. Этому есть фольклорное подтверждение. Потомки кубанских казаков до сих пор поют:

З ким прощались-сперечались,

Гей, на мир дуба посадили.

А наприкінці лунають слова: «Прощавайтеся із нами, Таврія, море та лимани. Гей! Одесанський кочубей».

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