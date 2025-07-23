Бойца разведбата 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода освободили еще 6 мая во время обмена пленными в формате «1000 на 1000». В течение 40 дней юноша проходил реабилитацию в Виннице. Сначала медики провели ему операцию на глазах. Ведь до плена, в июне 2023-го, Руслан получил ранение и тяжелую контузию под Бахмутом, и за два года не получил необходимой медицинской помощи.

Таким Руслан Кищук вернулся из плена

Дедушка парня рассказал, что Руслан пошел служить добровольцем. Необходимую подготовку новобранец прошел в Черноморске, и вскоре именно Николай настоял, чтобы его любимый внук заключил контракт с ВСУ.

Телефонная связь с Русланом исчезла внезапно, когда воин воевал на Донбассе, и дедушка приложил все усилия, чтобы его отыскать. Лишь со временем соответствующие службы сообщили, что солдат Кищук находится в плену. С тех пор родные ждали Руслана, не сдавались и искренне молились и верили в его возвращение.

И только в прошлом году, в июле, в дом Николая Кучерины с хорошей вестью приехал из соседней Гвоздавки Первой Иван Бурлака с отцом. Иван, которого освободили из плена, рассказал, что сидел в тюрьме вместе с Русланом, и с ним все хорошо. Пленный в первые месяцы подвергся немало пыток. Когда же земляк из Солтановки немного оклемался, он помог ему устроиться работать в пекарню, всячески поддерживал и помогал выжить в застенках.

— Годы неизвестности, к счастью, уже позади, — говорит Николай Кучерина, — Мы с женой счастливы, что наконец дождались внука, а дочь — сына. Руслана передавали на Черниговщине. Первым его встречал родной отец Анатолий со своей семьей. После чего, уже в Винницкой области, внук прошел полный курс реабилитации. Сейчас занимается официальными делами. Хочет уволиться из армии и поступить в военное училище. Мечтает стать офицером, чтобы дальше защищать Отечество.

Специалист по сопровождению ветеранов Елена Дроздовская рассказала, что в плену находится еще один уроженец громады — Иван Буну.

— Надеемся, что наш защитник обязательно вернется домой, как и Руслан. Я имела возможность обнять его. Много говорили о пережитом, о планах на будущее. Скромный, немногословный, уставший, но счастливые глаза, ведь наконец дома, — поделилась впечатлениями Елена.

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