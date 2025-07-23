Бойца разведбата 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода освободили еще 6 мая во время обмена пленными в формате «1000 на 1000». В течение 40 дней юноша проходил реабилитацию в Виннице. Сначала медики провели ему операцию на глазах. Ведь до плена, в июне 2023-го, Руслан получил ранение и тяжелую контузию под Бахмутом, и за два года не получил необходимой медицинской помощи.

Таким Руслан Кищук вернулся из плена
Таким Руслан Кищук вернулся из плена

Дедушка парня рассказал, что Руслан пошел служить добровольцем. Необходимую подготовку новобранец прошел в Черноморске, и вскоре именно Николай настоял, чтобы его любимый внук заключил контракт с ВСУ.

Телефонная связь с Русланом исчезла внезапно, когда воин воевал на Донбассе, и дедушка приложил все усилия, чтобы его отыскать. Лишь со временем соответствующие службы сообщили, что солдат Кищук находится в плену. С тех пор родные ждали Руслана, не сдавались и искренне молились и верили в его возвращение.

Радостная встреча в Солтановке

И только в прошлом году, в июле, в дом Николая Кучерины с хорошей вестью приехал из соседней Гвоздавки Первой Иван Бурлака с отцом. Иван, которого освободили из плена, рассказал, что сидел в тюрьме вместе с Русланом, и с ним все хорошо. Пленный в первые месяцы подвергся немало пыток. Когда же земляк из Солтановки немного оклемался, он помог ему устроиться работать в пекарню, всячески поддерживал и помогал выжить в застенках.

— Годы неизвестности, к счастью, уже позади, — говорит Николай Кучерина, — Мы с женой счастливы, что наконец дождались внука, а дочь — сына. Руслана передавали на Черниговщине. Первым его встречал родной отец Анатолий со своей семьей. После чего, уже в Винницкой области, внук прошел полный курс реабилитации. Сейчас занимается официальными делами. Хочет уволиться из армии и поступить в военное училище. Мечтает стать офицером, чтобы дальше защищать Отечество.

Елена Дроздовская

Специалист по сопровождению ветеранов Елена Дроздовская рассказала, что в плену находится еще один уроженец громады — Иван Буну.

— Надеемся, что наш защитник обязательно вернется домой, как и Руслан. Я имела возможность обнять его. Много говорили о пережитом, о планах на будущее. Скромный, немногословный, уставший, но счастливые глаза, ведь наконец дома, — поделилась впечатлениями Елена.

Читайте также:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме