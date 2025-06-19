Ключевые моменты:

Флаг Надежды подняли на более чем 100 вокзалах страны в знак поддержки пленных, в том числе в Одессе;

Инициатива принадлежит морскому пехотинцу и бывшему пленному Сергею Волынскому.

Черно-белый флаг — символ ожидания и силы

На главном вокзале Одессы рядом с государственным флагом появился еще один — особенный. Черно-белый Флаг Надежды — знак солидарности с семьями украинских военных, которые пропали без вести или находятся в плену.

Идея создания этого символа принадлежит Сергею Волынскому — одному из защитников Мариуполя, который сам прошел через плен. Его цель — напомнить: борьба за каждого пленного продолжается, и мы не имеем права забывать.

«Это не просто флаг. Это — призыв не молчать. Мы, железнодорожники, ждём своих, и хотим, чтобы их ждала вся страна», — говорит начальник вокзала «Одесса-Главная» Олег Кудашкин.

Сотрудники станции собрались вместе — начали с минуты молчания, спели гимн. У каждого — своя история. «Мой зять воюет на Харьковщине, сын — под Константиновкой. Для меня это лично», — признается администратор Алла Коломийчук.

По мнению начальника административно-хозяйственной службы Одесской железной дороги Александра Ложникова, железнодорожники с первых дней войны держат свой фронт — и помнят о каждом, кто не вернулся: «Мы с особым уважением относимся к тем, кто служит, и к тем, кто в плену. Их судьба — наша общая ответственность».

Справка ОЖ

Флаг Надежды — символ, учрежденный в Украине в 2025 году, чтобы почтить память украинских военнопленных и пропавших без вести. Состоит из двух горизонтальных полос: белой (вверху) и черной (внизу).

Белая полоса — воплощает надежду на освобождение, свободу и возвращение. Черная полоса — символизирует страдания, смерть и боль, пережитые в плену. Идея флага принадлежит Сергею Волынскому, командиру 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ, бывшему военнопленному.