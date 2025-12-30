Ключевые моменты:

В декабре по Одесской области выпустили сотни дронов и десятки ракет разных типов.

Только за сегодня враг дважды ударил по портовой инфраструктуре.

Атаки на Одесскую область в декабре 2025 года

Декабрь 2025 года стал одним из самых страшных месяцев войны для Одесского региона. За этот период Россия применила рекордное количество ударных беспилотников и ракет. Только сегодня враг дважды атаковал порты, в результате чего пострадали гражданские суда.

По данным одного из мониторинговых каналов, за декабрь по Одесской области было выпущено приблизительно следующее количество вооружения:

Около 825 ударных дронов типа Shahed и «Гербера», запущенных с разных направлений, включая Чауду, Гвардейское, Качу, Приморско-Ахтарск, Миллерово, Смоленск, Брянск, Курск и Орел.

Также зафиксированы ракетные и бомбовые удары:

19 баллистических ракет «Искандер-М» — пуски с территории временно оккупированного Крыма;

6 крылатых ракет «Калибр» — запуски с кораблей Черноморского флота из района Новороссийска;

3 ракеты «Кинжал» — пуски с самолетов МиГ-31К;

1 крылатая ракета «Искандер-К» — пуск из района Курска;

2 ракеты Х-59 — с самолетов Су-34;

18 управляемых авиабомб (КАБ) — также с Су-34;

2 сверхзвуковые ракеты Х-22 — пуски с бомбардировщиков Ту-22М3.

Масштабы атак показывают резкое усиление давления на регион, в том числе по объектам гражданской инфраструктуры и портам, которые имеют важное значение для экономики и безопасности.

Жертвами атак стали более 200 человек

По данным Одесской областной прокуратуры, с начала полномасштабного вторжения РФ зафиксировано уже более 870 фактов атак дронами, ракетами, комбинированных обстрелов Одесской области.

В результате вражеских обстрелов с февраля 2022 года погибли 205 человек, из них 12 — дети. Ранения получили 970 граждан, из них — 76 детей.

Если говорить только за 2025 год: погибло 48 человек, ранения получили 294 гражданина, среди которых — 19 детей.

Читайте также:

Коллаж: Андрей Калистратенко