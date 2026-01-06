Ключевые моменты:

Первый случай бешенства в 2026 году обнаружен у дикой лисы.

С начала года за медицинской помощью после укусов обратились 83 человека.

В 2025 году в области зафиксировали 221 случай бешенства среди животных — большинство среди диких.

Первый случай бешенства в 2026 году в Одесской области

Согласно данным Одесского областного центра контроля и профилактики заболеваний, первый случай бешенства в новом году уже подтвержден лабораторно — у лисы в Раздельнянском районе.

Опасное заболевание по-прежнему циркулирует в регионе, особенно среди диких животных. Медики напоминают: контакт с дикими или агрессивными животными может быть смертельно опасен, особенно если вовремя не обратиться за помощью.

По данным Центра, за период с 29 декабря 2025 года по 4 января 2026 года к медикам обратились 83 человека после укусов животных. Для сравнения: на прошлой неделе таких обращений было 55 — число выросло значительно.

К счастью, случаев бешенства среди людей не зафиксировано, но специалисты подчеркивают важность своевременного обращения за медицинской помощью, особенно если укус был нанесен неизвестным или диким животным.

Итоги 2025 года: статистика бешенства в регионе

В течение 2025 года в Одесской области лабораторно подтвердили 221 случай бешенства среди животных, из них:

203 случая — среди диких (в основном лисы и шакалы),

18 — среди домашних животных (кошки, собаки, крупный рогатый скот).

Случаи фиксировались во всех районах области, что подтверждает широкое распространение вируса в регионе.

Как защититься от бешенства

Избегайте контакта с дикими и бездомными животными.

Не приближайтесь к животным, которые ведут себя необычно или агрессивно.

При укусе или царапине немедленно обращайтесь к врачу, даже если рана кажется незначительной.

Домашних животных следует вовремя вакцинировать.

