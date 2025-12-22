Ключевые моменты:

О возможных нарушениях в котокафе сообщили зоозащитники и представители общественности;

Во время проверки выяснилось, что несколько животных были больны, двое котят умерли;

По факту происшествия открыто уголовное дело, следствие продолжается.

Жестокое обращение с животными в Одессе: что произошло

Правоохранители Одессы узнали о ненадлежащем содержании животных в одном из заведений в центре города после обращения общественников. Речь шла о кафе, где котят использовали для развлечения посетителей.

Полицейские выехали на место вместе с представителями департамента экологии Одесского горсовета и ветеринаром. Во время проверки выяснилось, что среди животных есть больные. Двое котят находились в крайне тяжелом состоянии и вскоре умерли.

Расследование гибели котят: уголовное дело и возможное наказание

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований. Происшествие квалифицировали по части 1 статьи 299 Уголовного кодекса Украины — жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель.

За такое преступление предусмотрено наказание до трех лет лишения свободы. Сейчас правоохранители продолжают следственные действия, устанавливают все обстоятельства и собирают доказательства.

По информации зоозащитников, из четырех котят, находившихся в заведении, двое были в критическом состоянии — почти не реагировали на происходящее. Волонтеры и полиция пытались помочь животным, однако спасти их не удалось.

Оставшихся котят активисты срочно забрали и передали ветеринарам. Взрослые кошки пока остаются у владелицы кафе, но зоозащитники опасаются, что их здоровью также может угрожать опасность.

