Ключевые моменты:
- Работы ведутся в Городском саду.
- Работы ведутся на Греческой площади.
Детали
Коммунальщики приступили к монтажу праздничных элементов. В частности, в Городском саду планируется разместить разнообразные украшения на 36 торшерных стойках.
Центральные локации города получат следующие декорации:
- Ротонда: будет украшена 12 подвесными конструкциями.
- Греческая площадь: 11 конструкций разместят на торшерных стойках.
Работы по украшению города будут продолжаться в ближайшее время.
