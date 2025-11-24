Ключевые моменты:

  • Работы ведутся в Городском саду.
  • Работы ведутся на Греческой площади.

Детали

Коммунальщики приступили к монтажу праздничных элементов. В частности, в Городском саду планируется разместить разнообразные украшения на 36 торшерных стойках.

Центральные локации города получат следующие декорации:

  • Ротонда: будет украшена 12 подвесными конструкциями.
  • Греческая площадь: 11 конструкций разместят на торшерных стойках.

Работы по украшению города будут продолжаться в ближайшее время.

