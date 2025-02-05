В июне 2024 года Государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия при Измаильской районной государственной (военной) администрации уже вводила карантин в части города Измаила из-за вспышки бешенства.

Попробуем разобраться в проблеме. Надеемся, это поможет разработать алгоритм действий местной власти и общественности по ее решению во время военного положения.

Журналист во владениях хищника: как прошла фотоохота?

Январским утром мы отправились на фотоохоту к южным границам Одесской области. Не успели мы отъехать от Рени и трех километров в сторону села Лиманского, как дорогу перебежал шакал. Он остановился на холме метрах в двадцати и начал за нами наблюдать.

Водитель нажал на тормоз. Я, чтобы не спугнуть серо-рыжего красавца, через окно медленно навела камеру в его сторону. Но хищник мгновенно шмыгнул в заросли.

Вскоре стало понятно, что встреча с нами была для зверя досадной помехой в его собственной охоте. Вдали показалось стадо овец.

Мы позвали пастуха. Мужчина, который представился Виталием, очень нервничал — его глаза постоянно сканировали окрестности. Пастух сам выглядел, как загнанная жертва. Местный житель здесь уже не чувствует себя хозяином.

Виталий, пастух из с. Лиманское

— В нашей округе шакалов до черта! — начал ругаться Виталий. — Я спешу выгнать отару на открытую местность, потому что там легче контролировать ситуацию. Но путь на поля идет через эти кустарники. Если не замечу зверя, потеряю или овцу, или ягненка. Шакалы уже страх потеряли. Еще лет пять назад такого не было, мы встречали только лисиц. А с позапрошлого года — шакалье бедствие, — сказал и побежал к отаре.

Поиски звериных троп в кустарниках вдоль озера Кагул не прошли зря. Среди спутанных корней старого дерева мы обнаружили то, что искали — логово хищника.

Нора хищника под корнями дерева

Нора была идеально замаскирована. Отпечатки лап вокруг свидетельствовали о том, что она не пуста. А тропы доказывали: эти места стали царством серых охотников. Сотни гектаров пойменных земель вокруг озера Кагул превратились в их личные охотничьи угодья.

Сколько же их здесь? По официальной информации Измаильской райадминистрации, на территории Ренийской громады обитают 50 шакалов.

Что же в дальнейшем ждет местных жителей?

Угостились на 20 тысяч гривен

Вячеслав Мунтян, депутат Ренийского городского совета:

— Летом 2024 года был нанесен существенный ущерб одному из фермеров села Долинского. Когда утром хозяин пришел, то увидел следы ночного нападения хищников. Несколько овец были окровавлены, но живы, четыре животных убиты и растерзаны. Масштаб «пира» говорил о том, что на ферму пробралось несколько хищников. Как они перемахнули через высокое ограждение из железобетонных плит — загадка.

За одну ночь фермеру был нанесен ущерб по меньшей мере на двадцать тысяч гривен.

Последний бой храброго гуся

Галина Кучерявенко, жительница г. Рени, почтальонка:

— Мой дом расположен на окраине города. Однажды утром, открыв хлев, увидели, что перебиты почти все птицы и мертвы две козы, которые вот-вот должны были привести козлят. Выжил только гусь, но он едва мог ходить. Глядя на его страдания, я решила пустить беднягу на борщ. Когда общипала перья, увидела, что вся тушка в синяках — он отбивался изо всех сил.

Лиса-городянка на четвертом этаже

Михаил Семенчук, житель г. Рени, охотник:

— Осенью прошлого года к подъезду нашего пятиэтажного дома забежала лиса. Вообще лисы часто разгуливают по побережью Дуная. Думаю, что на этот раз лиса забрела на улице, где ее начали преследовать бродячие собаки — хищница шмыгнула в подъезд.

Пятиэтажка, в которую загнали лису бродячие собаки

Я увидел лису, когда она металась на четвертом этаже, у нее шла слюна. Сразу набрал «101» и «102», но там ответили, что помочь не могут. Тогда я надел резиновые сапоги — на случай, если хищница на меня бросится. Длинной палкой прижал лису к стене и дал ей пинка под зад — она побежала вниз.

Хищники бросались на людей

Иван Тимошенко, житель г. Вилково, охотник:

— К проблемам Вилковской громады добавилась еще одна — шакалы. Участились нападения шакалов и лисиц на подворья жителей. Лет пять назад они покусали жителей Вилково и Приморского, которые работали на заготовке камыша в Стенцовских плавнях.

Я, как и многие жители Вилково, — потомственный охотник, в организации охотников состою уже более пятидесяти лет. Мы всегда регулировали численность хищника, и считаю это правильным.

В этом году нам разрешили отстрел только на два дня: мы добыли 47 хищников и отправили их в Измаил на экспертизу по бешенству. Однако это эпизодическое мероприятие результата не даст.

Охотники из Вилково на регулировании численности диких животных

Надо караулить в два глаза, чтобы уберечь скот

На севере Одесской области в последние годы наблюдается значительное увеличение популяции не только шакалов и лисиц, но и волков.

Хищники так обнаглели, что среди белого дня «бродят» по селам в поисках пищи.

Елена Дроздовская, жительница с. Ясеновое Второе, владелица фермы:

— Я развожу молочных коз, коров, овец. Помещение фермы находится далеко от села, поэтому нужно караулить, как говорится, в два глаза, чтобы уберечь скот. Как-то весной налетела на мое стадо пара волков. За несколько дней загрызли восемь козочек и двух овечек. Каждую ночь, когда дежурю на ферме, слышу вой.

Елена Дроздовская на животноводческой ферме в селе Ясеново

Возможно, удастся поймать волчью стаю

Владимир Винарчик, житель с. Левадовка:

— Волки загрызли двух ягнят и овечку, но чего-то испугались и убежали. Вскоре снова вернулись и забрали добычу. А мой сосед Александр Геник не досчитался трех коз. Поэтому я уже не оставляю скот без присмотра. К счастью, уже вторые выходные охотники отстреливают хищников, возможно, и волчью стаю удастся поймать.

Остались только петух, утка и индюк

Галина Вилкун, жительница с. Левадовка:

— Из 60 кур и другой птицы у меня остались только петух, утка и индюк. Кстати, однажды лиса напала на меня прямо во дворе — не покусала, но испугалась я сильно. Еще и вакцину от бешенства мне вкололи.

Галина Вилкун из Левадовки

Лисы в Троицком чувствуют себя, как дома

Александр Славинский, житель с. Троицкое:

— У старенькой соседки лисы вынесли из курятника всех девять курочек. Породил и курятник моей сестры Зины. Вообще из многих дворов лисы украли кур.

Хищники охотятся на домашних животных, потому что их легче поймать

Лесничий Владимир Клочков (справа) возле кормушки для парнокопытных

Владимир Клочков, лесничий Ширяевского лесничества:

— Проводя подсчет животных, обитающих на территории лесничества, вместе со следами парнокопытных зафиксировали присутствие около 20 волков. Хищники стараются держаться ближе к кормушкам, где мы раскладываем пищу для косуль, оленей и кабанов. Наблюдается и увеличение шакалов.

Хищные звери охотятся на домашних животных, потому что диких им труднее поймать.

Ширяевские охотники с добычей. Архивное фото

Прошлым летом в Раздельнянском районе стая из девяти волков загрызла более 200 племенных овец, завезенных для разведения из Шотландии, Новой Зеландии, Норвегии и Германии.

Шакал не испугался, в отличие от людей

Шакал у Буджакского пруда

Сергей Голубишко, житель с. Буджак, рыбак:

— Я не охотник, мое хобби — рыбалка. В нашем поселке есть общество любителей рыбалки — каждый из нас раз в месяц дежурит на пруду. В одно из таких дежурств я и встретил шакала. Удивило, что он меня совсем не испугался. Кажется, я занервничал больше, чем он. Все чаще их можно увидеть на окраине села, особенно возле пруда. У меня усадьба рядом с лесом, то как-то за одну ночь у меня десять уток вытащило какое-то животное. Честно говоря, не вижу от шакалов большой угрозы, пока мы сосуществуем мирно.

Рыбак из поселка Буджак Сергей Голубишко

Мы вторглись на территорию животных, поэтому они приходят к нам

Сергей Мунтян с внуком

Сергей Мунтян, житель с. Веселая Долина, смотритель за животными:

— Я работаю в природно-этнографическом парке «Тарутинская степь». У нас созданы естественные вольеры для буйволов, ланей и куланов. Постепенно мы выпускаем их в дикую природу. Чтобы следить, как они чувствуют себя в степи, ставим фотоловушки. Так и увидели шакалов. Кстати, от хищника пострадала одна красавица-лань. Однако, думаю, угроза несколько преувеличена. Вот в Килии, Вилково действительно много шакалов, особенно в плавнях.

Мы несколько лет назад выпустили в природу куланов, так вся популяция выжила и даже дала потомство. Вообще в природе все урегулировано. Мы забрали много земель под сельское хозяйство, то есть вторглись на территорию животных, поэтому они и встречаются нам на дороге — им же надо выживать.

Лани Тарутинской степи

Главное — чтобы не было случаев бешенства

Николай Трифонов, житель с. Бессарабское, ветеринар:

— Шакалов действительно стало больше. Видел их собственными глазами. Я работаю в Госпродпотребслужбе Болградского района. Для нас главное, чтобы не было случаев бешенства, а именно шакалы являются переносчиками бешенства. Поэтому мы ежегодно делаем вакцинацию, собираем биологический материал, отправляем в одесскую ветлабораторию. До войны разбрасывали вакцину самолетом, сейчас вручную. За последние годы в Буджакской и Бессарабской общинах не было зафиксировано ни одного случая. Но, когда их становится очень много, они могут представлять угрозу для животноводства. Поэтому на территории наших общин в середине января охотникам разрешили двухдневную охоту на хищников.

Людям надо быть осторожнее. Знакомый пошел в лес за дровами и нарвался на волков, так два часа просидел на дереве, пока они не ушли.

Николай Трифонов, ветеринар

Шакалы охотятся, как охотники

Андрей Михов, житель с. Буджак:

— Шакалов действительно стало больше, видел их возле Ламбровки, пруда. В прошлом я охотник, и хотя многие говорят, что охота — позорное хобби, считаю, что охота — это любовь к природе, обычаям, традициям. Охота нужна для регуляции хищничества, главное, чтобы оно не переросло в браконьерство.

Кстати, знаете, что шакалы охотятся, как охотники: они становятся цепью в форме подковы (будто сетку натягивают) и на своем пути съедают все, что попадется — косуль, зайцев, фазанов, куниц, падаль, все. Главное, чтобы не вредили людям, чтобы было равновесие.

Андрей Михов

Село приходит в упадок под жалобный вой хищников

Вера Степанова, жительница с. Плачинда:

— В нашем селе осталось только три дома, где живут люди. Деревня умирает. Шакалы любят такие места. Зимой здесь можно услышать их вой. Люди меня спрашивают, не страшно ли мне жить в селе, — в этом году мне исполнится 90 лет. А я столько в своей жизни пережила, так неужели меня вой шакалов испугает? Тем более, они с такой тоской воют, что даже жалко становится.

Вера Степанова

Решение властей: вторая «спецоперация» против носителей бешенства

16 января 2025 года Одесская областная военная администрация и оперативная группировка войск «Дунай» выпустили совместный приказ, согласно которому до конца февраля на территории области будет продолжаться отстрел диких хищных животных. Цель — уменьшение популяции и борьба с бешенством.

Аналогичная непродолжительная охота была проведена в прошлом году.

В нынешних мероприятиях, по информации Южного межрегионального управления лесного и охотничьего хозяйства, принимают участие 117 бригад охотников до 20 человек в каждой.

Как отметила директор департамента экологии и природных ресурсов Одесской ОГА Ирина Шатохина, «эти бригады согласовываются с военным командованием. Также вместе с военным командованием согласовывается территория проведения, время осуществления отстрела и перечень охотников, которые будут привлечены».

Но охотники считают, что это не дает эффекта. Почему? Об этом — в следующих публикациях.

Цифры

Как сообщает Госпродпотребслужба, Одесская область входит в пятерку регионов с наибольшим количеством случаев бешенства среди животных, и каждый год их количество растет.

инфографика на бешенство

По информации Одесского областного центра контроля и профилактики болезней, за десять месяцев 2024 года в Одесской области зарегистрировано 109 лабораторно подтвержденных случаев бешенства.

Материал подготовили: Антонина Бондарева, Юрий Федорчук, Юлия Валиева

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