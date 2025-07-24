Ключевые моменты:

Акция прошла 24 июля в центре Одессы. Участников было меньше, чем накануне. Пришли молодые активисты, студенты, журналисты.

Главный лозунг — «Руки прочь от НАБУ!». Организаторы вчерашней акции призвали следить за развитием событий после заявления Зеленского.

24 июля в Одессе в третий раз за неделю прошла акция в поддержку независимости антикоррупционных органов — Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). На Дерибасовскую, где обычно в это время звучит уличная музыка и танцует молодёжь, в этот раз вышло немного людей, однако тема по-прежнему вызывает общественный резонанс.

Во вторник и среду, 22 и 23 июля, в городе проходили масштабные митинги, организованные инициативой «Робимо Вам Нерви». Но на этот раз организаторы заявили, что берут паузу, чтобы наблюдать за развитием ситуации. Причина — заявление президента Владимира Зеленского о том, что он подаст в парламент новый законопроект, который должен вернуть независимость антикоррупционным органам.

Несмотря на это, часть активистов решила выйти и 24 июля. Среди присутствующих — студенты, журналисты, представители общественных инициатив. Люди держали плакаты с надписями «Руки прочь от НАБУ», «Нет ручным прокурорам», «Остановите откат антикоррупционной реформы».

На этот раз митинг имел скорее символический характер — без сотен участников. Но его главная цель — напомнить власти и обществу, что граждане не готовы молча наблюдать за свёртыванием антикоррупционной системы.

Одесситы, которые вышли в этот день, говорят: будут следить за действиями власти, но молчать не собираются.

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Фото — Юлия Котляр