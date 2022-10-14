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Патриоты из подполья: чего мы не знали об Украинской повстанческой армии

Патриоты из подполья: чего мы не знали об Украинской повстанческой армии

14 октября мы отмечаем день создания Украинской повстанческой армии. В Одесской области в основном действовал провод ОУН, а организация УПА просуществовала здесь очень недолго.

Однако украинские националисты, которые боролись против оккупантов в Одесской области, активно помогали отрядам повстанческой армии в Западной Украине. Многие годы деятельность УПА считалась незаконной. Но мифы советской пропаганды развеялись, и теперь мы можем узнать правду об Украинской повстанческой армии.

Откуда имидж предателей?

Сначала новая организация должна была носить название Украинская освободительная армия, однако такая военная структура уже существовала. Поэтому выбрали другое название — Украинская повстанческая армия.

Об УПА советское руководство создавало много мифов, чтобы вызвать у населения негативное отношение к патриотам и лишить их поддержки. Например, считалось, что немцы специально создавали УПА из предателей, а также, что повстанческая армия не освобождала украинскую землю.

упа карикатура

Однако на самом деле УПА появилось именно для сопротивления фашистскому террору. Это было партизанское формирование, которое начало свою деятельность на Волыни. Но при этом УПА видела в СССР такого же агрессора и оккупанта, как и в фашистской Германии. При этом врагами повстанцы считали компартию, НКВД и прочие элементы репрессивной советской системы, но никак не народ. Воины УПА сражались с фашистами вплоть до 1944 года. Например, весной 1943 года повстанцам удалось уничтожить генерала СС Виктора Лютце, который был доверенным лицом Гитлера.

Бандера был лидером ОУН, а не УПА

Одним из создателей и лидеров УПА многие считают Степана Бандеру, однако это не совсем так. В 1941 году, после арестов украинских патриотов из-за провозглашения Акта восстановления Украинского государства, Бандера попал в концлагерь «Заксенхаузен». После освобождения в 1944 году он долго находился под присмотром немецких властей, поэтому ни участвовать в создании УПА, ни руководить ею не мог. Зато позже Бандера активно руководил движением ОУН в эмиграции.

Война не за сепаратизм, а за независимость

В повстанческой армии была четкая структура и жесткая дисциплина. Там воевали не только украинцы, но также евреи и русские. Для боевых действий УПА была характерна партизанская тактика, а все оружие было трофейным или иногда сохранившимся еще со времен Первой мировой войны.

Кроме боевых действий, воины УПА считали очень важным разъяснение сути своей борьбы. В какой-то мере руководители УПА опередили время, поставив во главу угла распространение информации. В подпольных типографиях они издавали газеты и журналы, рассказывали правду о сталинском режиме и призывали к независимости.

воины упа

Свою деятельность УПА продолжала до 1960-х годов, а последние из воинов УПА вышли из своих схронов только в 1991 году — после обретения Украиной независимости. Надрайонный проводник Збаражчины Илья Оберишин рассказывал: «Только 3 декабря 1991 года услышал по радио результаты украинского референдума и понял, что не их огромная сила, а я, одинокий, измученный, победил. Победили мои товарищи, которые отдали жизнь за Украину».

Несмотря на то, что УПА прекратила свое существование несколько десятков лет назад, ее деятельность сыграла огромную роль в современной истории Украины. Воины УПА продемонстрировали силу и волю в борьбе за независимость, поднимали дух украинского народа для сопротивления врагам и, главное, заставили поверить, что Украина может быть и будет независимым государством.

Деньги для УПА создавал известный художник

У УПА были собственные деньги — квитанции с национальной символикой. Они предназначались не только для расчетов с местным населением за продукты и одежду, но и выполняли агитационную функцию. Эти деньги носили название «бофоны» — сокращенное от словосочетания «боевой фонд». Большинство из них нарисовал украинский художник Нил Хасевич, работы которого в 1930-х годах выставлялись в крупнейших городах Европы и Америки.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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