Ключевые моменты:
- Инцидент произошел во время восхождения на гору: женщина подвернула ногу и нуждалась в помощи специалистов.
- Спасатели и медики оказали первую помощь и спустили пострадавшую к подножию на квадроцикле.
Детали
Об этом сообщили в ГСЧС Львовской области. На вызов подруги пострадавшей оперативно выехали бойцы Славской поисково-спасательной группы совместно с медиками.
Добравшись до места происшествия, врачи осмотрели женщину и оказали ей необходимую медицинскую помощь. После этого спасатели осторожно транспортировали туристку к подножию горы, используя квадроцикл.
Читайте также:
- Одесские коммунальщики поехали помогать фронту в Донецкой области
- Судно с тоннами газа загорелось у Измаила — в Румынии объявили эвакуацию
- Миллиард на благоустройство: как Одесса увеличивала расходы при Труханове
Спросить AI: