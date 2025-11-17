Ключевые моменты:

  • Инцидент произошел во время восхождения на гору: женщина подвернула ногу и нуждалась в помощи специалистов.
  • Спасатели и медики оказали первую помощь и спустили пострадавшую к подножию на квадроцикле.

Детали

рятувальники

Об этом сообщили в ГСЧС Львовской области. На вызов подруги пострадавшей оперативно выехали бойцы Славской поисково-спасательной группы совместно с медиками.

Добравшись до места происшествия, врачи осмотрели женщину и оказали ей необходимую медицинскую помощь. После этого спасатели осторожно транспортировали туристку к подножию горы, используя квадроцикл.

Читайте также:

Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме