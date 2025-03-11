5 марта — в день смерти Романа Шухевича — в Одессе прошла встреча одного из самых известных публичных историков Украины, а также действующего военнослужащего Вахтанга Кипиани с одесситами.

Зал был полон, не все соглашались с гостем, ожидаемо возникла дискуссия о личности Шухевича и его роли в истории Украины. И в истории Одессы в частности, ведь главнокомандующий УПА был в нашем городе не один раз. Вахтанг Кипиани рассказал, что есть правда, а что миф в истории пребывания Романа Шухевича в Одессе.

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Зачем Роман Шухевич приезжал в Одессу?

Известно, что Тарас Чупринка (псевдоним Романа) приезжал в Одессу дважды на лечение. Однако в короткометражке «Спецоперация УПА: Шухевич в Одессе» представитель Украинского Института национальной памяти подчеркнул, что главной целью было не только лечение, но и расширение сети Организации украинских Националистов (ОУН) в восточных регионах Украины.

«От восточной Украины зависит, будет Украина или нет» — одна из цитат командира, оставшаяся в архивах.

Могло ли это быть правдой? Да, могло, считает Вахтанг Кипиани.

Подруга подполья или любовница: с кем приезжал в Одессу Роман Шухевич?

В фильме «Спецоперация УПА» рассказ идет от имени Галины Дидык, подруги и соратницы Романа Шухевича. Это она уговорила командира УПА покинуть лесные схроны и приехать в Одессу лечить сердце. Сначала в Куяльницкий санаторий, а потом в санаторий им. Лермонтова (на то время).

Галина во всем поддерживала Романа, заботилась о нем, везде сопровождала. В своих воспоминаниях девушка писала, что Роман остался без семьи, часть которой была арестована НКВД, в частности его жена и дети. И она в то время пыталась заменить ему близких.

Мог ли быть между молодыми людьми роман? Или это художественный вымысел?

— Роману на то время был 41 год. Так чему удивляться? Очень может быть, что они были любовниками, — считает Вахтанг Кипиани, — В архивах есть фото, где Шухевич чистит картошку с двумя девушками, потом с одной из них лежит на диване и читает книгу или газету. Да, он легендарный воин, но это не исключает желания и возможности влюбляться даже в трудные времена.

Будет ли памятник Шухевичу в Одессе

Во время лекции возникла дискуссия среди посетителей о том, нужен ли в нашем городе памятник Роману Шухевичу. В этой связи вспоминали и памятники российским деятелям и дискуссии о памятнике Лесе Украинке.

Основные тезисы, которые прозвучали во время дискуссии:

«Не прошло и 80 лет, как мы наконец его поняли».

«Память о героях должна жить, ведь и сейчас они вдохновляют украинских защитников».

«Фигура Романа Шухевича легендарная, впрочем, об установлении памятника еще рано говорить. Здесь Лесю Украинку едва отстояли».

«Его фигуру следовало бы почтить вместо Пушкина, но Одесса не готова пока к таким кардинальным изменениям. Даже несмотря на ежедневные бомбардировки нашего города россиянами».

В чем обвиняла Шухевича советская пропаганда

Историк и военнослужащий Вахтанг Кипиани

Вокруг фигуры Романа Шухевича есть много мифов и некоторые из них используются для политических манипуляций против Украины. Если говорить о трех наиболее распространенных и весомых, то главнокомандующего УПА обвиняют в следующем:

Шухевич был награжден орденом немецких фашистов Шухевич причастен к уничтожению еврейского народа — Холокосту Шухевич во всем подчинялся немецким нацистам

На встрече Кипиани разобрал все эти утверждения, насколько они соответствуют историческим фактам.

1. Шухевич был награжден немецкими наградами (Железным Крестом)

Это один из самых популярных советских мифов, который имел целью отождествить украинское национально-освободительное движение с нацистами. На самом деле никаких документальных подтверждений о награждении Шухевича немецкими орденами не существует. Более того, его отношения с нацистами были сложными, и он в конце концов перешел в подполье, став одним из лидеров украинского вооруженного сопротивления против всех оккупационных режимов.

2. Шухевич был непосредственно причастен к Холокосту

Пророссийская пропаганда активно распространяет утверждение, что Шухевич участвовал в массовых преступлениях против евреев. Однако историки не имеют никаких доказательств его личного участия в таких действиях. В то же время известно, что в УПА были как антисемитские настроения, так и случаи спасения евреев. Например, украинские историки находят факты о евреях, которые служили в УПА или получали защиту от украинских подпольщиков.

3. Шухевич был слепым исполнителем воли немцев

Часто можно услышать тезис, что Шухевич был немецким коллаборационистом и действовал исключительно в интересах Третьего Рейха. На самом деле его участие во вспомогательной полиции и дивизии «Нахтигаль» длилось очень короткий период, и уже после разочарования в немецкой политике в отношении Украины он присоединился к подпольной борьбе. Его деятельность как руководителя ОУН-УПА была направлена как против советских, так и против немецких оккупантов, что доказывает стремление к независимости Украины, а не служение чужим интересам.

Что касается личной жизни, то здесь больше пространства для предположений и художественных интерпретаций. Но то, что человек мог иметь чувства, отношения и человеческие моменты даже в тяжелые времена борьбы, вполне естественно.

Роман и море

И в заключении — про Романа Шухевича и типично одесскую тему моря. В полнометражном фильме о нем- «Непокоренный» — первые кадры показывают нам, что главный герой стоит на фоне бушующих волн. Он так любил море?

На самом деле — это художественное решение режиссера. Так он хотел подчеркнуть нрав воина, его силу и непокорность. Поэтому, соответственно, это лишь метафора, которая к Одессе не имеет особого отношения.