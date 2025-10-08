Ключевые моменты:
- Украинский институт национальной памяти обнародовал списки исторических личностей и событий, связанные с символикой российской имперской политики.
- Согласно закону о деколонизации, топонимы, памятники и другие объекты, посвящённые таким фигурам, должны быть устранены из публичного пространства — в том числе и в Одессе.
- Вместе с тем в списке есть немало деятелей, чья деятельность была направлена на развитие Одессы и не имела пропагандистского характера — их имена останутся.
- Списки будут обновляться, а горожане и власти могут инициировать изменения в наименованиях.
Перечень лиц, содержащих и не содержащих символику российской имперской полити: что это значит для Одессы
Украинский институт национальной памяти (УИНП) обнародовал обновленные списки исторических личностей и событий, которые либо не связаны, либо непосредственно символизируют российскую имперскую политику. Часть из них имеет прямое отношение к Одессе.
Эти списки сформированы в соответствии с Законом Украины «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимики». Их создали на основе выводов Экспертной комиссии и инициатив от органов власти, юрлиц и граждан.
Городские власти, согласно закону, должны переименовать топонимы, демонтировать мемориальные таблички, вывески, памятники и устранить другие элементы, посвященные фигурам из «черного списка».
В то же время фигуры, которые способствовали развитию Одессы и не были проводниками имперской политики, остаются частью публичного пространства.
Списки не являются окончательными – Украинский институт национальной памяти продолжает обновление данных, а общины могут присылать обращения относительно сомнительных названий и фигур.
Личности, которые не подлежат деколонизации
В список включены «лица и события периода Московского царства и Российской империи», которые подпадают под исключения и не содержат символики российской имперской политики.
- Хосе де Рибас (Осип Дерибас) – испанский военный на службе России, сыгравший ключевую роль в основании и развитии Одессы.
- Фома Кобле – генерал и градоначальник Одессы, отличился во время эпидемии чумы, поддерживал развитие сельского хозяйства.
- Луи Ланжерон – губернатор города (1815–1820), инициатор создания порто-франко и Ришельевского лицея.
- Григорий Маразли – один из самых успешных мэров Одессы (1878–1895), благодаря которому город стал инфраструктурным и культурным центром.
- Клавдий Немешаев – инженер и деятель железнодорожного дела, развивавший инфраструктуру Киева и Одессы.
- Николай Новосельский – мэр, врач, основатель лечебных заведений на Хаджибейском лимане, развивал курортную сферу.
- Николай Пирогов – выдающийся хирург и педагог, работал на Юге Украины.
- Эммануил Ришелье – первый градоначальник Одессы, влиятельный реформатор и организатор городской жизни.
- Андрей Фабр – чиновник, курировавший судостроение Черноморского флота.
- Антон Чехов – классик литературы, чья жизнь и творчество тесно связаны с Украиной.
Лица, имена которых подлежат деколонизации
В список вошли деятели, которые представляли власть Российской империи, участвовали в колонизационной политике,распространяли имперские нарративы и глорифицировали «особый путь России». Среди таких фигур:
- Екатерина II, Петр I, Александр I–III, Николай I–II – императоры, возглавлявшие колонизацию украинских территорий.
- Григорий Потемкин, Александр Суворов, Михаил Кутузов, Павел Нахимов – военачальники, участвовавшие в военных кампаниях против других народов.
- Александр Пушкин, Михаил Ломоносов, Василий Жуковский, Иван Бунин, Иван Тургенев, Модест Мусоргский – деятели культуры, которые считались символами российской имперской идентичности.
- Романовы, декабристы, Сусанин, битва при Бородино, Полтавская битва – события и роды, воспевавшие имперскую идеологию.