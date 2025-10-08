Ключевые моменты:

Украинский институт национальной памяти обнародовал списки исторических личностей и событий, связанные с символикой российской имперской политики.

Согласно закону о деколонизации, топонимы, памятники и другие объекты, посвящённые таким фигурам, должны быть устранены из публичного пространства — в том числе и в Одессе.

Вместе с тем в списке есть немало деятелей, чья деятельность была направлена на развитие Одессы и не имела пропагандистского характера — их имена останутся.

Списки будут обновляться, а горожане и власти могут инициировать изменения в наименованиях.

Перечень лиц, содержащих и не содержащих символику российской имперской полити: что это значит для Одессы

Украинский институт национальной памяти (УИНП) обнародовал обновленные списки исторических личностей и событий, которые либо не связаны, либо непосредственно символизируют российскую имперскую политику. Часть из них имеет прямое отношение к Одессе.

Эти списки сформированы в соответствии с Законом Украины «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимики». Их создали на основе выводов Экспертной комиссии и инициатив от органов власти, юрлиц и граждан.

Городские власти, согласно закону, должны переименовать топонимы, демонтировать мемориальные таблички, вывески, памятники и устранить другие элементы, посвященные фигурам из «черного списка».

В то же время фигуры, которые способствовали развитию Одессы и не были проводниками имперской политики, остаются частью публичного пространства.

Списки не являются окончательными – Украинский институт национальной памяти продолжает обновление данных, а общины могут присылать обращения относительно сомнительных названий и фигур.

Личности, которые не подлежат деколонизации

В список включены «лица и события периода Московского царства и Российской империи», которые подпадают под исключения и не содержат символики российской имперской политики.

Хосе де Рибас (Осип Дерибас) – испанский военный на службе России, сыгравший ключевую роль в основании и развитии Одессы.

– испанский военный на службе России, сыгравший ключевую роль в основании и развитии Одессы. Фома Кобле – генерал и градоначальник Одессы, отличился во время эпидемии чумы, поддерживал развитие сельского хозяйства.

– генерал и градоначальник Одессы, отличился во время эпидемии чумы, поддерживал развитие сельского хозяйства. Луи Ланжерон – губернатор города (1815–1820), инициатор создания порто-франко и Ришельевского лицея.

– губернатор города (1815–1820), инициатор создания порто-франко и Ришельевского лицея. Григорий Маразли – один из самых успешных мэров Одессы (1878–1895), благодаря которому город стал инфраструктурным и культурным центром.

– один из самых успешных мэров Одессы (1878–1895), благодаря которому город стал инфраструктурным и культурным центром. Клавдий Немешаев – инженер и деятель железнодорожного дела, развивавший инфраструктуру Киева и Одессы.

– инженер и деятель железнодорожного дела, развивавший инфраструктуру Киева и Одессы. Николай Новосельский – мэр, врач, основатель лечебных заведений на Хаджибейском лимане, развивал курортную сферу.

– мэр, врач, основатель лечебных заведений на Хаджибейском лимане, развивал курортную сферу. Николай Пирогов – выдающийся хирург и педагог, работал на Юге Украины.

– выдающийся хирург и педагог, работал на Юге Украины. Эммануил Ришелье – первый градоначальник Одессы, влиятельный реформатор и организатор городской жизни.

Андрей Фабр – чиновник, курировавший судостроение Черноморского флота.

– чиновник, курировавший судостроение Черноморского флота. Антон Чехов – классик литературы, чья жизнь и творчество тесно связаны с Украиной.

Лица, имена которых подлежат деколонизации

В список вошли деятели, которые представляли власть Российской империи, участвовали в колонизационной политике,распространяли имперские нарративы и глорифицировали «особый путь России». Среди таких фигур: