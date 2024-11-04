Новости Одессы и Одесской области

Как одесситы относятся к Степану Бандере: результаты опроса

Как одесситы относятся к Степану Бандере: результаты опроса

Большинство жителей Одессы, по данным опроса, положительно относятся к исторической фигуре Степана Бандеры. Такие результаты опровергают нарративы российской пропаганды, которая демонизирует личность и искажает факты из жизни этой исторической фигуры.

По данным нового социологического исследования, проведенного Украинским институтом национальной памяти, суммарное количество тех, кто имеет положительное отношение к лидеру украинского освободительного движения, достигает 67,4%.

В частности, 45,5% респондентов выразили «полностью положительное» отношение к Бандере, а еще 21,9% — «скорее положительное». Негативно к этой исторической фигуре относятся лишь 16,8% опрошенных одесситов.

Опрос был реализован в два этапа в течение июля-сентября 2024 года. Исследование охватило репрезентативную выборку взрослого населения города с учетом основных социально-демографических характеристик.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала об отношении одесситов к русскому поэту Александру Пушкину, которого в имперские и советские времена провозглашали чуть ли не кумиром одесситов. Но данные опроса показали, что значительное количество жителей города относятся к фигуре этого художника негативно, с учетом того, что он писал об Одессе и Украине.

Степан Бандера — украинский политический деятель, один из самых выдающихся борцов за независимость Украины в XX веке. Его считают национальным героем Украины, что было официально подтверждено присвоением звания Героя Украины посмертно в 2010 году. По результатам опроса общественного мнения «Великие Украинцы» в 2008 году занял третье место в списке ста самых выдающихся украинцев, уступив лишь Ярославу Мудрому и Николаю Амосову.

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