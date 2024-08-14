Маленькие мастера большой музыки: в Загниткове играет детский духовой оркестр

Музыкантам — от восьми до десяти лет

Коллектив в свое время очаровывал фестивали «Червона рута», «Орели», «Чистые росы», «Страна грез», «Кодыма-фест», фестиваль голубцов и многие другие. И везде занимал первые места и получал благосклонность зрителей.

Сегодня коллектив имеет девятнадцать воспитанников: двенадцать девушек и семь парней. Все они — ученики Загнитковской школы. «Истоки» ныне — это новые лица, новые таланты, но такие же любители фольклора, как и их предшественники.

— Духовой оркестр основан десять лет назад. Музыкальное сопровождение было необходимо для девочек — участниц «Истоков». Я вспоминаю себя маленьким, когда очень хотелось научиться играть, как взрослые музыканты. Со мной тогда раз в неделю занимался музыкой Владимир Леонтьевич Нагорный. Я ему очень благодарен. Это был первый шаг к моей профессии. Поэтому мои маленькие музыканты напоминают мне себя самого. Им от восьми до десяти лет. Среди них есть девочка, которая играет на свирели. Есть двое детей из семей переселенцев. Все детки очень талантливые и старательные, — рассказывает директор Загнитковского дома культуры и дирижер духового оркестра Сергей Олейник.

Нынешний состав духового оркестра создан всего четыре месяца назад. Но юные музыканты уже успели освоить польку, карапет, краковяк, украинские марши. Коллектив отдает предпочтение народным произведениям, вальсам, маршам, фокстротам, мелодиям песен, например «Ой, у лузі червона калина», «А сорочка мамина»…

Дирижер купил инструменты за свои деньги

Руководитель занимается с детьми ежедневно по два часа, регулярно и без выходных.

Кстати, Сергей настолько одержим духовым оркестром, что за свой счет приобрел альты, тромбоны, тенора.

— Сейчас мы готовимся ко Дню независимости — с казацким маршем и вальсом «Ольга». Репертуар составляет фольклор нашего края. И костюмы у девочек и мальчиков из прабабушкиных сундуков — им под двести лет, — рассказывает руководитель.

— Сергей Григорьевич уже многим детям помог овладеть нотной грамотой. Он убежден, что музыка должна сопровождать ребенка всю жизнь, начиная с маминой колыбельной. Можно бесконечно смотреть, как он трепетно учит их. Кажется, и дышит с ними в унисон, — говорит начальник отдела культуры и туризма Кодымской громады Людмила Басько.

Сергей — талантливый музыкант, который играет на многих музыкальных инструментах, среди которых аккордеон, скрипка, саксофон, труба, баян, свирель, прекрасно владеет голосом и безгранично любит свой край. Наверное, поэтому к нему охотно идут учиться юные загнітківці.

Желание руководителя найти талантливое подрастающее поколение и научить его, требует много сил и терпения, любви и сердечного тепла. Не удивительно, что у посетителей поднимался дух, когда детский духовой оркестр играл в парке Шевченко на Одесском областном фестивале «Черноморская степь».

В программе фестиваля принимали участие и девочки из «Витоков», и женский вокальный ансамбль Загнитковского Дома культуры «Мастриха» (художественный руководитель Светлана Олейник) в сопровождении духового оркестра.