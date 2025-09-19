Различные мотивы сплелись в один – клезмерский

В деревне Шершенцы от мала до велика знают, что такое клезмерская музыка. Здесь твердо убеждены, что эта музыка не только принадлежит к духовной сокровищнице Одесской области, но и является частью духовного наследия их села. И хотя в основе клезмерской музыки лежат хасидские мотивы, они удачно сочетаются с украинскими, румынскими, молдавскими и цыганскими.

– Название происходит от еврейского «клиземер» – музыкальный инструмент. Клезмерская музыка тесно переплетена с культурной жизнью нашего края, – рассказывает Петр Байрак, руководитель духового оркестра «Бетута».

Починали грати на самогонних апаратах

Духовой оркестр появился благодаря любопытному случаю, произошедшему в конце 1980-х годов.

Петр Байрак после окончания Одесского культпросветительского училища приехал работать в Шершенецкий Дом культуры художественным руководителем самодеятельного духового оркестра. Но оркестра, которого не существовало. Нет, в селе были духовые коллективы, а вот при культурном центре такого не было. Поэтому Петр Васильевич руководил школьным духовым оркестром.

– Я приехал в 1987 году. В то время была объявлена добровольная сдача самогонных аппаратов населением. Люди приносили их и бросали возле Дома культуры. А внизу, под зданием, была кочегарка. Как-то я услышал звуки, похожие на музыкальные инструменты. Пошел посмотреть. Это ребята разобрали эти аппараты и дули в змеевики, как в трубы, создавая мелодию. Я и предложил им играть на настоящих музыкальных инструментах. Так из девяти человек – представителей разных профессий – у нас образовался духовой коллектив Дома культуры, – вспоминает Петр Васильевич.

Самоучки, которые учились играть «на слух»

– Мой отец тоже был музыкантом, хотя музыкального образования не имел, – рассказывает жительница Шершенцев Лариса Ямпольская. – Как он рассказывал, талант игры на духовых инструментах передавался от отца к сыну просто «на слух». Музыкантов в селе очень уважали и уважают. В нашей семье отец завел такую традицию – каждый раз, когда приходил со свадьбы, давал нам с сестрой марши. Поэтому мы его всегда ждали, не ложились спать. А потом покупали на конфеты или на ленты.

В нынешнем коллективе из семи человек большинство музыкантов самоучки, которые учились играть «на слух». Основная работа музыкантов – это сельский труд в поле, на ферме, в кочегарке. Но любовь к музыке объединила их в коллектив.

– В моем роду не было музыкантов. Но очень хотелось играть, и мне повезло – я встретил хорошего учителя Василия Моисеевича Барановского, – говорит Петр Байрак.

– В музыке мы находим душевное спокойствие и гармонию жизни. Клезмерская музыка оздоравливает дух и тело, – убеждены музыканты.

Гости знают, какой фрейлик на что приглашает

– Мелодии, которые мы играем, называют в народе фрейликами. Все мелодии фрейликов имеют свое предназначение и каждая звучит по-разному. Поэтому, например, свадебные гости знают, какая музыка приглашает к столу, какая – на почетную, какая – к рюмке. Также есть «данс», который поднимает гостей из-за стола. Все берутся за руки, трижды танцуют вокруг стола и выходят во двор для танцев, – рассказывает руководитель группы.

Петр Васильевич вспомнил и о обычаях, которые были распространены в их селе. В частности, интересным было обнародование на второй день свадьбы списка, кто и сколько денег подарил молодоженам. Сегодня эта традиция уже ушла в прошлое. Почетной, которая проводилась в первый день вечером, уже нет. Гости дарят подарки во время поздравления молодых. Уходит и свадьба с духовым оркестром, ведь стало модно праздновать в ресторане.

Хотя недавно «Бетута» был приглашен в село Мариновка Беляевского района, где играли свадьбу. А узнали молодожены об этом коллективе во время проведения «Кодыма-феста» в Ивашково, что в Кодымском районе.

Сохраняют и передают духовное наследие

Музыканты передают свой талант, а вместе с ним традиции, обряды и обычаи подрастающему поколению музыкантов. Ведь в селе сформирован детский духовой коллектив из десяти мальчиков. Коллектив уже со всей ответственностью заявил о себе – он занял первое место в конкурсе «Обряды и обычаи в традициях Одесской области».

Дети также побывали на международном фестивале в Киеве, на который были приглашены Олегом Скрипкой.

Однако с началом полномасштабной войны многие дети уехали из села. Но те, кто остался здесь, ждут их возвращения и разучивают новые клезмерские мелодии. Хорошо исполняют марши, играют обрядовую музыку с украинскими, молдавскими мотивами, а также звучит в их исполнении еврейская народная музыка.

Но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

И у вас есть возможность и увидеть, и услышать, и попробовать традиционные шершенецкие блюда. А вместе с тем полюбоваться шершенецкой осенью и ее колоритными мелодиями.

Поэтому обязательно посетите Шершенцев, которые находятся на «Шпаковом пути».

Справка «ОЖ»: что такое «Бетута»?

Что же означает слово «Бетута»? А бетута – это стиль молдавского танца. Поэтому неудивительно, что на границе с Молдовой эта молдавская составляющая преобладает в мелодиях оркестра.

– У нас половина села молдаване, а половина села – украинцы. И, что самое странное, – со стороны Кодымы живут молдаване, а со стороны Молдовы – украинцы, – объясняет Петр Байрак.

