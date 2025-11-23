Ключевые моменты:

Этой ночью враг снова атаковал Одесскую область ударными беспилотниками.

В результате атаки повреждены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры.

Пострадали несколько частных домов.

Возникшие пожары оперативно ликвидировали спасатели.

Предварительно, погибших и пострадавших нет.

Об этом сообщил сегодня утром глава Одесской ОВА Олег Кипер.

«…Зафиксированы повреждения объектов гражданского назначения. В результате попадания и падения обломков возникли пожары на объектах энергетической и транспортной инфраструктуры, которые оперативно ликвидированы нашими спасателями», – написал он в соцсетях.

В результате ночной атаки пострадали несколько частных жилых домов: выбиты стекла, повреждены крыши и заборы. Продолжается оценка масштабов повреждений.

По предварительным данным ОВА, погибших и пострадавших в результате обстрела нет. Спасательные и аварийные службы продолжают работать на местах.

Как сообщалось, в ночь на субботу, 22 ноября 2025 года, российские войска нанесли очередной массированный удар по югу Одесской области. Пострадали гражданские объекты, в частности, международный пункт пропуска «Орловка» на границе с Румынией.