– Каждое село Балтщины имеет свою любимую кашу, но готовят ее по-разному. Рецепт свадебной каши нашего села свято бережем и передаем следующим поколениям. У нас эту кашу готовят по разным случаям: свадьбы, крестины, роды, именины, похороны, на обеды, – рассказала директор сельского клуба Ольга Михполь.

Обрядовая каша села Перейма Балтской громады имеет свою давнюю историю. Как здесь утверждают, рецепт обрядовой каши издавна передавался из поколения в поколение. Со временем, в зависимости от достатка населения, для ее приготовления добавлялись новые ингредиенты, которые улучшали вкус и качество каши. Переймяны надеются, что когда-нибудь и их обрядовая каша займет свое достойное место среди объектов культурного нематериального наследия.

В подготовке ингредиентов блюда приняла активное участие группа «Переймяночка» во главе с художественным руководителем Станиславом Голимбиевским.

Шеф-поваром была Анастасия Голимбиевская – известная в селе хозяйка, имеющая огромный опыт приготовления этого традиционного блюда. Наполняя двадцатилитровый казан компонентами, кухарка делилась рецептом, рассказывая, что за чем добавлять и сколько готовить. Рецептом с «Одесской жизнью» поделилась – мы обязательно его опубликуем в ближайших публикациях.

– Традиционная каша готовится из пшена и риса и обладает высокой питательной ценностью. Поэтому она была особенной, да и остается таковой по сей день, во время свадеб, праздников и других событий. Раньше это блюдо не готовили каждый день, потому что его приготовление требует значительного времени и усилий. Однако сегодня кашу могут готовить для ежедневного употребления, если хотят побаловать своих родных, – рассказывает Анастасия Голимбиевская.

Каша готовилась по древней традиции. Поэтому варка сопровождалась пением, шутками, поговорками и добрыми пожеланиями. Ведь это, как здесь уверяют, способствует достатку и счастью. Таким образом, положительная энергия передавалась зернам и, по поверью, становилась пожеланием долголетия, семейного счастья, здоровья.