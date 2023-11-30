Традиции и мечты: мастерица из Балты создает уникальные вышиванки

На собственную свадьбу вышила около двух десятков рушников

— Это же так замечательно, когда идешь в магазин или на базар в красивом вышитом наряде. Хочу, чтобы цвели вышиванками улицы, чтобы все знали, что мы украинского рода, — делится мечтами Мария Стахивна.

Вышивка захватила Марию еще тогда, когда она маленькой бегала к своей крестной мамы на годенки. Это были вечера, когда в доме крестной собирались девушки: вышивали, вязали, пели.

— А мне так было интересно это все. Поэтому крестная и научила меня вышивать, — рассказывает Мария Стахивна.

А когда на уроках домоводства научилась еще и кроить и шить, то соединила свои умения, которые приобрели изящество и переросли в мастерское хобби.

Девушка вышивала полотенца, салфетки, наволочки. Когда встретила своего Николая и он предложил жениться, перед ней встала ответственная задача — изготовить около двух десятков рушников. Это была первая серьезная работа. И главное — все рушники отличались, потому что имели разное назначение на свадьбе.

Почему свадебный рушник нельзя сшивать?

— Надо было украсить каравай, почтить иконы, перевязать нанашок и старост, дружок, соединить руки молодоженов, получить благословение родителей. Есть и правила к самому свадебному рушнику. Узор на обоих концах должен иметь различия. Вышивать надо на целом полотне, потому что рушник символизирует семейную жизнь и жизненный путь молодых, поэтому нельзя его сшивать. В композиции должен быть крест — он благословляет молодых на создание семьи. Это оберег рушника и символ отцовской и материнской энергии. Я за три дня могу пошить и вышить вышиванку, — делится своим умением женщина.

Золотую свадьбу устроили дети

— Родители жили в Винницкой области. Папа работал завучем в профтехучилище, а мама — воспитательницей. Там родилась я, а через четыре года и мой брат Толик. А потом мы переехали в Балту, потому что здесь жила вся семья, — рассказывает дочь мастерицы Ольга Черненко. — Наши родители, их теплые отношения были образцом счастливой семейной жизни. На них хотели быть похожими.

Тот рушник, которым соединяли руки супругов, соединил их и на золотой свадьбе, которую устроили для них дети. Этот рушник для семьи стал оберегом и дорогой реликвией.

Достойными людьми воспитали детей — дочь Ольгу, которая сегодня является редактором Балтской районной газеты «Народная трибуна», и сына Анатолия — он работает в Киеве в строительной сфере.

По методике Вербецкого учатся до сих пор

В Балте Николай Вербецкий, которого уже три года нет с нами, работал начальником МТС, заместителем начальника райсельхозтехники. А потом перешел в филиал Одесского учебно-производственного комбината. Здесь специальное образование получали люди зрелого возраста, которые проработали много лет, а соответствующего образования не имели. Это были шестимесячные курсы, которые выпускали по два-три класса за курс.

— Отец разработал методички для обучения трактористов и электрогазосварщиков, по которым до сих пор учатся в профтехучилищах, — рассказывает Ольга.

А Мария Стахивна до пенсии работала воспитательницей.

Вышивание вернуло к жизни

Работа, дом, домашние хлопоты почти не оставляли времени на хобби. А когда двенадцать лет назад Марию Стахивну постигла беда и ей пришлось пережить непростую операцию, женщина вернулась к вышиванию. Как говорит дочь, вышивка и стала началом реабилитации, одним из стимулов возвращения интереса к жизни.

Все композиции женщина рисует сама. За это время она вышила более 300 работ. Среди них мужские и женские комплекты для художественного коллектива «Перемайяночка», для группы «Надвечір’я» из села Осиповка на Савранщине, для педагогов Балтщины. Многие творческие коллективы одеты в ее дизайнерскую одежду. К мастерице идут и модницы, чтобы украсить свою одежду, пошить эксклюзивную одежду.

Имеют вышиванки от мамы дети, а от бабушки — двое внуков и трое правнуков. Также всем внукам вышила Мария Стахивна полотенца «На счастье — на судьбу».

Умеет женщина и хорошо вязать крючком и спицами. Но сегодня, из-за проблем со зрением, должна сделать паузу в своем хобби. Радуется, что и в семье, и у знакомых есть много вещей, пронизанные ее любовью.

— Украинская вышивка — это оберег и настоящее сокровище украинского народа. Поэтому очень хочу, чтобы все женщины с достоинством носили красивые вышитые платья, а мужчины — вышитые рубашки. Чтобы душа радовалась, — делится желаемым Мария Вербецкая.