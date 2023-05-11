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Песни этого казацкого хора с Балтщины уже 20 лет слушают со слезами на глазах

Песни этого казацкого хора с Балтщины уже 20 лет слушают со слезами на глазах

Казацкий хор «Будьмо» с Балтщины – это настоящий источник украинской культуры. Если вы соскучились по украинской песне и хотите коснуться ее души, вам обязательно нужно это услышать. В репертуаре хора – сугубо украинский, где нет ни одной иностранной песни.

Песенно-патриотическую акцию «Молитва за Победу» хор вместе с коллективом исторического музея ввел с самого начала российско-украинской войны. Она стала данью памяти о героях-земляках, павших на полях битвы за свободу Отечества.

А начинала свою деятельность эта певческая группа 20 лет назад. Сначала это была сугубо мужская казацкая группа. Впоследствии к нему пригласили солисток Аллу Косогорову и Таисию Крысько и приняли их в казачки. Призвали к группе преподавателей музыкальной и первой школы.

Так сложился голосистый коллектив, который сразу начал побеждать на Всеукраинских казацких фестивалях в Тернополе, Черновицкой области: как там удивлялись, что Одесщина так хорошо знает украинские песни.

— Зрители со слезами на глазах слушают наши песни. Поют вместе с нами. А потом едут с нами на кладбище, чтобы возложить цветы на могилы павших. Разве это не единение душ? — рассказывает есаул казачества, солистка хора Таисия Крысько.

Именно благодаря этому коллективу здесь вместе с пластом украинских народных песен поднимаются из забвения народные обычаи и обряды.

— Наш небольшой коллектив посещает села Балтской общины. В деревенских домах культуры, на улицах, в церквях рассказываем о наших защитниках. Трепетно, до боли, когда к стенду с фотографиями павших героев подходят зрители, в почете склоняют головы, желают скорейшей победы Украине и делают свои пожертвования на ВСУ, — рассказывает директор Балтского исторического музея Петр Ткач. — Собранные во время художественных акций средства передаются волонтеру Руслану Антонюкову и направляются на помощь украинским защитникам.

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Любов Кузьменко ПРОФИЛЬ

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