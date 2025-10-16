Ключевые моменты:

В течение трех недель на полуострове Троя (Португалия) проходили учения НАТО «REPMUS 2025». Это одно из крупнейших международных мероприятий, в котором участвовали 24 страны. Его цель – тестировать применение беспилотных систем в морских операциях с использованием новейших оборонных технологий. К учениям были приглашены представители ВСУ, которые вошли в состав «красной» команды, сообщило Министерство обороны Украины. Задача наших ВМС во время этих учений – обеспечить управление действиями своей команды. Делали это с помощью разработанной украинцами боевой системы DELTA.

Справка «ОЖ»

DELTA – система, которая способствует уничтожению вражеских объектов. Состоит из мобильного приложения, военного мессенджера, защищенного стриминга с поля боя, цифровой карты, средств планирования работы и интеграции с другими системами. С помощью системы планируются разнообразные боевые задачи, осуществляется обмен информацией в режиме реального времени о расположении вражеских войск. Имеет высокий показатель эффективности при применении беспилотников. Разработана с учетом стандартов НАТО.

На учениях участники отрабатывали уничтожение условного противника и его средств с помощью беспилотных систем. Именно украинская боевая система DELTA позволила успешно скоординировать для этого 100 беспилотных платформ – морских, подводных, наземных и воздушных. Видеостримы со всех беспилотников «красной команды» проходили через DELTA.

Украинская команда состояла из представителей разных видов и родов войск, но ключевую роль играли именно ВМС. «Я очень горжусь, что именно ВМС стояли у истоков создания этой системы и сейчас являются её активными пользователями», – отметил в комментарии «ОЖ» представитель ВМС Дмитрий Плетенчук.

«На этих учениях мы поделились собственным боевым опытом и смогли эффективно продемонстрировать наши технические возможности, ведь современные военные действия, в том числе и на море – это, прежде всего, война технологий. То, как отработали задачи наши представители на учениях, говорит и о доказанной совместимости с действиями стран-партнеров, и о способности эффективно работать в составе многонационального сценария. Наша «DELTA» – это, прежде всего, система ситуационной осведомлённости. Она позволяет в реальном времени видеть, что происходит на поле боя, и управлять этим процессом, что значительно увеличивает шансы на поражение сил противника».

Приятно, что возможности нашей системы «DELTA», помимо наших партнеров, положительно «оценил» и противник.

Эффективную способность использовать морские беспилотные системы Украина доказывала уже не раз, а во время учений «REPMUS 2025» ВС продемонстрировали хороший результат и в координации действий большого количества беспилотных платформ. Надеемся, что в ближайшее время мы увидим боевую демонстрацию этих возможностей.