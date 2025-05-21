Не вся территория нацпарка — заповедная

В нацпарке «Куяльницкий» начали штрафовать водителей, заезжающих на заповедные территории. Речь идёт не только о формальных ограничениях — действует закон №4188-IX, согласно которому джипинг, мотогонки, квадроциклы и любой другой транспорт (кроме служебного) запрещены на землях природно-заповедного фонда.

Национальный природный парк «Куяльницкий» охватывает около 10 800 гектаров, однако заповедная зона составляет примерно 3 500 гектаров. Это в основном самые удалённые и труднодоступные участки. Строгий режим охраны природы действует не повсюду — а именно на этой территории. На остальных землях, которые находятся в пользовании общин или санаториев, действуют ограничения, но не полный запрет на въезд.

Какому транспорту запрещено ездить по заповедным землям

Въезд автомобилей, квадроциклов, мотоциклов, пикапов — везде, где это не разрешено законом.

Проведение соревнований и массовых мероприятий с заездом на охраняемые природные территории.

Даже тест-драйвы контролируются — как, например, в случае с автодилером, которого после разговора с администрацией НПП заставили сменить локацию.

Почему это важно?

Такие заезды уплотняют почву, разрушают растительность, пугают диких животных. На склонах лимана под колёсами техники гибнут ящерицы и змеи, в том числе занесённые в Красную книгу Украины.

Какой штраф?

153–408 грн — для граждан;

255–510 грн — для должностных лиц;

Также предусмотрена компенсация экологического ущерба. За каждые 100 м незаконного проезда:

мотоцикл — 4020,80 грн;

легковой автомобиль — 6428,80 грн;

грузовик — 8848,00 грн.

Кто контролирует?

Нарушения отслеживают служба госохраны НПП, экологическая инспекция и полиция. Организаторов мероприятий мониторят в соцсетях, стараются сначала договориться. Но за повторные нарушения предусмотрены штрафы и даже изъятие транспорта.

Куяльник — не трасса для гонок

Нацпарк «Куяльницкий» — это природная зона, нуждающаяся в защите. Если не остановить разрушение сейчас, регион может потерять уникальные экосистемы и лечебные свойства лимана. И каждый, кто хочет, чтобы Куяльник оставался живым, должен начинать с ответственности.

Но автомобили и мотоциклы — не единственная проблема, созданная человеком, угрожающая уникальному Куяльницкому лиману. Подробнее о том, что его разрушает, мы рассказывали в материале «Тысячи тонн мусора, незаконные гонки и обмеление: в Одессе ищут способ, как вылечить Куяльник».

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Фото пользователя Зефир с сайта DRIVER.TOP