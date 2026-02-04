Ключевые моменты:

Полиция Измаильского района обнаружила в сети видео, на котором запечатлено издевательство над собакой.

Участником инцидента оказался 14-летний житель Сафьяновской громады.

Подросток объяснил свои действия «местью» за то, что бездомный пес якобы загрыз домашних кур.

Следователи открыли уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.

Виновнику грозит до трех лет лишения свободы, процессуальное руководство ведет окружная прокуратура.

Как сообщили в областном управлении полиции, на опубликованных кадрах подросток издевался над собакой: на кадрах видно, как парень мучает собаку, используя палку и колючую проволоку.

Сотрудники полиции оперативно установили личность героя ролика – им оказался 14-летний житель Сафьяновской громады Измаильского района.

Подросток не стал отрицать содеянное и объяснил свои действия местью. По его словам, несколько месяцев назад он обнаружил во дворе бездомного пса, который охотился на домашних кур. Таким жестоким способом парень решил «проучить» животное, после чего отпустил собаку.

Известно, что воспитанием юноши занимается бабушка. Ранее семья в поле зрения правоохранителей не попадала и считалась благополучной.

Тем не менее, за подобные «методы воспитания» придется отвечать по закону. По факту жестокого обращения с животными (ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины) начато досудебное расследование. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до трех лет лишения свободы.

Следственные действия продолжаются, полиция устанавливает все обстоятельства происшествия под руководством Измаильской окружной прокуратуры.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, как бездомные собаки с одесского радиорынка стали звездами соцсетей.