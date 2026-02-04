Ключевые моменты:

Гидрометцентр Черного и Азовского морей объявил штормовое предупреждение в Одессе и области объявлен первого (желтого) уровня опасности.

В ближайшие часы 4 февраля ожидаются порывы юго-восточного ветра со скоростью 15-17 м/с.

Штормовой ветер сохранится в течение суток 5 февраля.

Жителям рекомендуют соблюдать меры предосторожности.

По прогнозам синоптиков, уже в ближайшие 1-3 часа (вечер 4 февраля) Одессу и область накроют порывы юго-восточного ветра. Его скорость составит 15-17 м/с.

Такой режим погоды сохранится до конца текущих суток, а также в течение всего четверга, 5 февраля.

Штормовое предупреждение объявлено как для всей Одесской области, так и отдельно для города Одессы. Уровень опасности – первый (желтый), что означает потенциальную угрозу для населения и инфраструктуры.

Жителям региона рекомендуют быть внимательными на улице, избегать нахождения под деревьями, рекламными конструкциями и линиями электропередач, а также по возможности ограничить поездки в период усиления ветра.

