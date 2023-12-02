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Одесская канализационная станция загрязняет пляж и Черное море: экологи бьют тревогу

Одесская канализационная станция загрязняет пляж и Черное море: экологи бьют тревогу

Канализационная насосная станция «Черноморка-2» загрязняет Черное море в районе пляжа «Черноморка» в Одессе.

Об этом говорится в сообщении Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

Специалисты инспекции провели обследование и установили, что от канализационно-насосной станции (КНС) «Черноморка-2», расположенной в Одессе по проспекту Свободы 102, сточные воды попадают в ливневый железобетонный коллектор, а затем – на песчаную территорию пляжа «Черноморка» и в Черное море.

Канализационные стоки

«По результатам лабораторных исследований постоянно фиксируются превышения нормированных значений по взвешенным веществам, железу общему, азоту аммонийному, нитритам, БСК5»,

– отмечается в сообщении.

Также в экоинспекции установили, что КНС «Черноморка-2» и ее сети не находятся на балансе ни одного предприятия, контроль за состоянием оборудования и работы КНС не проводится, проектно-сметная документация на КНС и сети водоотведения поселка Черноморка отсутствуют.

КНС «Черноморка-2» загрязняет пляж и Черное море

Еще в августе 2022 года по инициативе инспекции ситуацию с КНС «Черноморка-2 рассмотрела комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Одесской областной государственной (военной) администрации (ОВА), которая обязала Одесский горсовет и Одесскую ОВА до ноября 2022 года определить балансодержателя КНС «Черноморка-2». Однако данное требование фактически выполнено не было.

Материалы проведенных мероприятий направлены в правоохранительные органы для проведения досудебного расследования и установления виновных лиц.

В настоящее время Киевская окружная прокуратура города Одессы открыла по факту загрязнения моря уголовное производство.

В рамках уголовного производства в ноябре текущего года специалисты инспекции приняли участие в проведении правоохранительными органами осмотра пляжа «Черноморка» и прилегающей территории, в ходе которого был зафиксирован сброс сточных вод в Черное море.

Идет досудебное расследование.

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Фото с Facebook-страницы Госэкоинспекции Юго-Западного округа

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