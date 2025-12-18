Ключевые моменты:

В городе Рени неизвестные травят бездомных собак.

Люся, алабай, была отравлена, но спасена волонтерами.

После лечения Люся жила среди военных, охраняя сарай с дровами.

Из-за угрозы от догхантеров Люсе ищут новую семью.

Как волонтёры в Рени спасают бездомных животных, которых предали люди.

Как спасали Люсю

В тот вечер жительница Рени Оксана Добриогло выгуливала свою собаку. Обычная прогулка, обычный вечер… пока воздух не разорвал страшный вой. Оксана побежала на звук — и увидела большую собаку, которая корчилась в конвульсиях. Через минуту прибежал Иван — военнослужащий, который ухаживал за собакой. Начали звонить. Прибежали Светлана, Алина, Люба, аптекарша Олена — с коробками лекарств в руках.

В её глазах был вопрос: за что?

Ситуация была крайне опасной — алабай Люся весом 65 килограммов терпела страшные муки и могла укусить даже тех, кому ещё вчера доверяла.

Но волонтёры, несмотря на опасность, должны были действовать. Они накрыли собаку толстой одеялом, налегли вместе — и Алина сделала инъекцию.

На следующее утро Люся могла только расплющить глаза. В них читался вопрос: «За что?».

Инъекции повторили.

Волонтёры, которые спасли уже не одну собаку, составили схему лечения — поддержка желудка, печени, постепенное кормление. Шаг за шагом.

Через несколько дней Люся встала. А потом — впервые сама поела.

Как бездомная собака помогает военным

Без сомнений, когда-то Люся была домашней. Но однажды «хозяин» выгнал алабая за порог.

Домашнее животное не знало, как выживать на улице. Когда волонтёры нашли бездомного алабая, он был настолько иссохшим, что не мог встать.

Никто не имел возможности забрать такого большого пса домой. На помощь пришли военные. Они забрали Люсю в помещение, где живут сами. Парни делили с ней свои пайки. Собака привязалась к Петровичу и Ивану — настоящим собачникам. Своими хозяевами Люся признала Светлану и Любовь, которые в течение двух недель ежедневно приходили и лечили её от воспаления лёгких. Женщины ещё и угощения приносили.

Позже, при поддержке неравнодушных жителей Рени, удалось пригласить в город ветеринара из Измаила, который стерилизовал Люсю — это стоило пять тысяч гривен.

Когда бока собаки округлились, а шерсть заблестела, Люсе нашли «службу» — поручили охранять сарай с дровами, которые военные заготовляли, чтобы греться зимой.

Шутили: теперь наша Люся служит ВСУ.

Военные её кормили, ухаживали. Она была счастлива. Она была нужна.

Украсть дрова — ценой жизни?

Люся подружилась с бездомными собаками, которые живут вокруг. Не обращала внимания на кошек, которые иногда пили воду из её миски. Она знала, как это — быть бездомной.

– Собака очень добрая, послушная, вежливая, – говорит активистка ГО «На защите жизни» Любовь Хлыпалка. – Кто захотел ей смерти — не знаю. Возможно, кто-то хотел украсть дрова, поэтому её и отравили. Теперь военные установили рядом с сараем видеокамеру. Если преступник появится снова — его зафиксируют. Но вопрос остаётся болезненным: успеем ли мы во второй раз спасти Люсю? Лучший выход — найти ей семью. Такую, которая никогда не предаст собаку.

Хочу поблагодарить всех жителей, которые откликнулись и собрали деньги на лечение, стерилизацию, а потом ещё и на спасение Люси.

Опасные — те, кого предали

Волонтёры рассказали, что в городе буйствует догхантер — существо в человеческом обличье, которое уничтожает бродячих собак.

– В последнее время в западном микрорайоне города отравили семь собак, – рассказывает Любовь. – Есть свидетели, которые видели, что собак не только травили — их находили с перерезанным горлом. Видимо, для того чтобы волонтёры уже не могли их спасти. Да, люди жалуются, что бродячие собаки нападают на детей, взрослых — отсюда ненависть. Но я уже двадцать лет наблюдаю за животными и уверена: бездомная собака просто так на человека не бросится. Она проявит агрессию, если её спровоцировать.

Но есть касты опасных собак. Это те, которых «хозяева» выгнали за двери домов, держат за пределами двора — чтобы кто-то покормил. Вот эти собаки самые страшные. Они, несмотря на предательство хозяев, всё равно охраняют территорию и проявляют агрессию к прохожим.

Но в таких историях нападений виноват не собака. Виноват именно человек. В цивилизованных странах недопустимо выгонять животное, которого ты приручил — за это предусмотрено наказание по закону.

Нас называют «ненормальными»

Но есть люди, которые не могут спокойно пройти мимо трясущегося от голода и холода живого существа.

Вот, например, Светлана из Рени. У неё дома живут три собаки, которых она ласкает и заботится. Сейчас ещё на передержке соседская, которую выбросили за ворота, как мусор: Светлана отвела её на стерилизацию и теперь лечит рану.

А ещё пенсионерка опекает двух бездомных собак, которые каждое утро и вечер приходят к её калитке. За ними «подтягиваются» десять котов. И для каждого из них у Светланы есть драгоценная порция еды.

Когда кто-то из её подопечных болеет, Светлана бежит в аптеку, покупает лекарства и лечит животинку. За собственный счёт, на свою пенсию.

Перед зимой Светлана, как могла, обустроила домики для своих друзей. Накидала туда тёплые вещи, чтобы хоть немного уменьшить их страдания от холода.

Все её подопечные стерилизованы. Это её принципиальная позиция — чтобы не плодить новое горе и нищету.

– Знаю, что таких, как я, многие называют «ненормальными», – говорит Светлана. – А я считаю, что жизнь — бесценна! Как жизнь человека, так и жизнь животного. Они — как мы, люди, чувствуют боль, холод, предательство. Они хотят тепла, еды и ласки. Бездомные собаки — как никто другой — искренне ценят ласку. Самое большое собачье счастье — чтобы человек почухал за ухом.

Кстати, к нам, «ненормальным», нередко обращаются «нормальные», у которых заболела кошка или собака: мы настолько осведомлены в лечении и спасении животных, что можем дать консультацию не хуже ветеринара. И всегда поделимся опытом, поможем — без денег.

Страшная геометрическая прогрессия

Полтора года назад волонтёры Рени объединились и создали общественную организацию «На защите жизни». За это время они провели большую работу. Вышли на связь с несколькими бригадами ветеринаров, которые обычно по грантовым программам работают по всей территории Украины.

– Дважды приезжала Черкасская бригада, простерилизовали большое количество сук, – рассказывает Любовь Хлыпалка. – Недавно нам отдали свою «долю» на 100 бесплатных стерилизаций волонтёры из Татарбунара — они услышали, что в Рени остро стоит проблема с бездомными животными. Приехала бригада из Николаева, в составе которой был специалист, который усыплял животных (не все идут в руки) и в специальных клетках доставлял их к операционному столу.

Также мы постоянно на связи с ветеринаром из Измаила: если собрали деньги на стерилизацию пяти-семи животных, то он приезжает и работает.

Некоторые говорят, что стерилизация не имеет эффекта — количество бездомных животных не уменьшается. Но давайте посчитаем. За последнюю стерилизацию прооперировано 77 сук. Представьте, что все они дважды в год принесут, скажем, по два щенка — это будет плюс 300 бездомных собак. Если среди них половина самок — 150 особей, то затем они тоже родят, то есть ещё плюс 600 щенков в год. Значит, 77 стерилизованных сук — это предотвращение дальнейшей катастрофы.

Позор на границе Украины

Особая радость волонтёров — сдвинулись с места дела на международном пункте пропуска «Рени», где идёт большой поток грузового и пассажирского транспорта в Молдову, Румынию, страны ЕС. Позор — здесь живёт орда бездомных животных. Их кормят водители и пассажиры — дикие собаки размножаются.

– Было простерилизовано 23 суки с пункта, – говорит пані Любовь. – Но это ещё не все. Мы благодарны ветеринарам и надеемся продолжить работу в следующем году.

Волонтёров крайне расстраивают случаи, когда отравляют чипированных собак, в стерилизацию которых уже вложено немало денег, усилий волонтёров и ветеринаров.

Простые правила обращения с животными

В ГО «На защите жизни» – всего восемь активистов, но есть те, кто поддерживает деньгами. Обычно собирают на стерилизацию и лечение. Существует чёткая отчётность за использование средств.

Но пока каждый житель громады не поймёт, что несёт личную ответственность за наличие животных на улицах, проблема останется.

– Каждый должен понимать: если ты не можешь содержать животное, не заводи его, – говорит Любовь. – Если у тебя есть сука, стерилизуй её. Если родились щенки — отдай каждого в добрые руки, а не выноси на улицу.

Спасибо каждому, кто участвует в решении проблемы бездомных животных в городе Рени. И очень надеюсь, что мы найдём для алабая Люси любящую семью.

Если у вас есть желание помочь с устройством алабая Люси в семью, звоните журналистке издания «Одесское жизнь» Антонине Бондаревой по номеру: 067 488 61 24.

