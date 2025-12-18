Ключевые моменты:

Без света остаются часть Арциза и еще пять населенных пунктов — около 8,6 тысячи человек;

Российские войска полностью разрушили подстанцию 13 декабря.

Ситуация с электроснабжением в Арцизе

Арциз сильно пострадал в результате недавней массированной атаки российских войск по энергетическим объектам. Городская подстанция была полностью разрушена 13 декабря. С тех пор часть города и еще пять населенных пунктов остаются без электроснабжения.

По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, без света остаются около 8,6 тысячи жителей.

Самая сложная ситуация сложилась в многоэтажных домах, которые используют электроотопление. Для поддержки жителей в городе открыты пункты обогрева, работает полевая кухня и стационарные пункты несокрушимости. В одном из таких пунктов оборудованы места для ночлега.

Люди приходят за помощью с самого утра. Среди них много пожилых женщин и семей с детьми. Несмотря на тяжёлые условия, жители Арциза сохраняют выдержку и поддерживают друг друга.

Когда в Арцизе появится свет: что говорят в ДТЭК

В компании ДТЭК опубликовали кадры с места удара — от подстанции остались лишь руины и искорёженный металл. Сейчас энергетики продолжают восстановительные работы, однако из соображений безопасности подробности не раскрывают.

Ранее в ДТЭК сообщали, что электроснабжение могут восстановить не ранее 26 декабря. По обновленной информации, энергетики планируют попытаться вернуть свет в Арциз уже 20 декабря.

Ранее замначальника Одесской ГВА Сергей Красиленко сообщил, что ситуация с энергоснабжением в Одессе остается достаточно сложной. Аварийные бригады работают непрерывно, постепенно возвращая свет в доме одесситов по временным схемам подключения. Работа критической инфраструктуры восстановлена.