Количество бездомных животных в Одессе растет – надежда на людей

В Одессе брошенных, травмированных животных становится все больше. Но семей, готовых взять кошку или собаку, становится все меньше. Приюты переполнены. Это означает, что животные, которые были домашними, вынуждены как-то приспосабливаться к жизни на улице. Шансов выжить в таком случае немного. Единственное, что может немного продлить жизнь домашней кошки или собаки на улице, — это помощь людей. Бездомных нужно подкармливать, пускать в подъезды во время воздушных тревог и похолоданий, делать будки, вовремя стерилизовать.

В условиях, когда количество бездомных животных постоянно растет (сейчас называют цифру в 140 тысяч по Украине), штраф за их подкормку и помощь им – это какой-то, говоря спортивной терминологией, нокаут тех, кто не может позволить живым существам погибать от холода и голода.

Штрафы недопустимы

Я обратилась к представительницам общественных организаций, чтобы узнать их мнение о введении штрафов.

– Это полная ерунда, невежество – штрафовать нормальных людей, которые кормят бездомных животных, – говорит руководитель благотворительного фонда «Тримай» Юлия Федорова. – Сейчас в мире становится все более популярным внимательное отношение к животным. Даже в ресторанах есть специальные столики, где можно угостить своего питомца.

Юлия рассказала, что в жилом комплексе, где она живет, есть будка для местной придомовой собаки. Ее подкармливают, о ней заботятся. Это очень важно и для правильного воспитания детей, которые с детства понимают, что такое забота о других.

– Если я со своим собачкой захожу в супермаркет или кафе, и мне из-за собаки отказывают в обслуживании, эти предприятия для меня больше не существуют, я к ним больше никогда не захожу. Что касается правил благоустройства или Кодекса об административных правонарушениях, то не они должны определять правила обращения с бездомными животными, а культура жителей, уровень человечности и понимание того, что животные тоже имеют право на нормальную жизнь.

Что делать одесситам: кормить животных нужно правильно

Юлия Игнатенко более 25 лет помогает бездомным животным, она является волонтером общественной организации Animal SOS Odessa. По ее мнению, проблемы возникают, когда люди неправильно кормят бездомных животных, когда места кормления превращаются в мусорные свалки.

– Люди часто жалуются не на то, что другие кормят животных, а на мусор, который остается после этого, – говорит Юлия. – Поэтому я всегда за цивилизованное кормление. Надо поставить миски, покормить четвероногих, а потом все убрать. К сожалению, чаще видим, что люди бросают кости или выносят остатки не очень свежего плова, соуса, каши, и считают, что это правильно. А еда, особенно в теплую погоду, начинает быстро скисать. И это, конечно, не нравится жителям домов, возле которых кормят бездомных животных. Что касается штрафов, я категорически против. Нельзя налагать штраф на доброту и милосердие.

Как там, за границей?

Когда на предпринимателей одесского рынка накладывали штраф, ссылались на Правила благоустройства и Кодекс об административных правонарушениях. В других странах правила обращения с бездомными животными регулируются совершенно другими документами.

В Германии положения о правах животных и гуманном отношении к ним закреплены в Конституции. И это первая страна Европы, которая сделала такой шаг. В Германии действуют закон о защите животных и распоряжение об содержании собак. Немцы даже выделяют в юриспруденции отдельную отрасль – «права животных». Есть и адвокаты, специализирующиеся на этом праве.

В Нидерландах проблемой бездомных животных занимаются муниципалитеты. Действует система налогов для владельцев животных. Нужно платить, чтобы отдать животное в приют. Платить придется и за животное, взятое из приюта, – около 200 евро за собаку и чуть больше ста евро за кошку.

В Польше права животных закреплены в основном законе о защите животных:

Собаки и кошки должны быть обеспечены помещением, защищающим их от холода, жары и осадков.

Иметь доступ к дневному свету, свободно менять положение тела.

Получать адекватное питание и постоянный доступ к воде.

Собак запрещается держать на цепи короче 3 метров в течение 12 часов. Этот запрет особенно важен для защиты прав животных в сельской местности.

Половина процента всех налоговых сборов в этой стране идет на содержание, питание и лечение бездомных кошек и собак.

Возможно, если мы часто ссылаемся на опыт европейских стран в различных областях, пришло время внимательнее присмотреться и к законодательству об обращении с бездомными животными. Его имплементация избавила бы нас от устаревшей карательной практики в виде штрафов и помогла бы начать движение в направлении цивилизованной, современной защиты прав животных.

