Ключевые моменты:
- Движение перекрыто на трассе М-15 Одесса — Рени;
- Ограничения действуют в районе села Маяки;
- Открытие дороги анонсируют позже.
Перекрытие трассы М-15 Одесса — Рени: что известно
В Одесской области временно закрыли движение транспорта на участке автодороги М-15 Одесса — Рени. Ограничения введены на территории села Маяки.
Об этом сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области. Причины перекрытия пока не уточняются.
В службе отметили, что о возобновлении движения на этом участке дороги сообщат дополнительно. Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и учитывать эту информацию при планировании поездок.
