Ключевые моменты:

Движение перекрыто на трассе М-15 Одесса — Рени;

Ограничения действуют в районе села Маяки;

Открытие дороги анонсируют позже.

Перекрытие трассы М-15 Одесса — Рени: что известно

В Одесской области временно закрыли движение транспорта на участке автодороги М-15 Одесса — Рени. Ограничения введены на территории села Маяки.

Об этом сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области. Причины перекрытия пока не уточняются.

В службе отметили, что о возобновлении движения на этом участке дороги сообщат дополнительно. Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и учитывать эту информацию при планировании поездок.

