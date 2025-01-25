Ранее эта же команда создала систему «єППО».

Как рассказал один из основателей бюро Геннадий Сульдин, «Флюгер» помогает понять, на каком расстоянии находится беспилотник или ракета, и это позволяет человеку оперативно найти укрытие.

«Если программа определила, что вражеская крылатая ракета находится на расстоянии 45 километров, нужно срочно искать укрытие, потому что она пролетит эту дистанцию менее чем за три минуты. Теоретически этого времени достаточно, чтобы найти безопасное место. Хотя с момента внедрения приложения прошло всего несколько дней, уже есть люди, которых оно спасло», – отметил инженер.

«Флюгер» доступен для скачивания три недели, и за это время его загрузило около 20 тысяч человек. Пока им могут воспользоваться только владельцы Android, но вскоре появится версия и для iPhone.

Приложение может помочь не только простым украинцам, но и расчетам мобильных групп ПВО, которые уничтожают «шахеды» на подлете к нашим городам.

По словам Геннадия Сульдина, армейская программа «Вираж-планшет», показывающая реальную воздушную обстановку над Украиной, остается секретной, он доступна далеко не каждому офицеру, не то что солдату или сержанту.

«Бойцы наших мобильных групп часто пользуются «Флюгером» как дополнительным инструментом для понимания воздушной обстановки. Они видят в смартфоне азимут и дальность до целей, что помогает намного эффективнее уничтожать их», – подчеркнул сооснователь бюро.

Система использует цветовую кодировку для обозначения уровня угрозы:

зеленый – угрозы нет;

желтый – тревога, необходимо позаботиться о безопасности;

красный – непосредственная угроза, нужно немедленно укрыться.

«Флюгер» работает на всей территории страны.

Приложение «єППО» создали в 2022 году для дополнения общей картины воздушной обстановки над Украиной. Тогда старые радиолокационные системы часто не могли обнаружить низколетящие ракеты, а «єППО» помогала в этом. Сейчас ситуация немного изменилась: радиолокаторы видят все цели, но очень остро стоит проблема безопасности для гражданских.

«Технари» – волонтерский проект, который с начала полномасштабной войны занимается модернизацией переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) типа «Игла», «Гром», «Стингер» и других. За это время удалось модернизировать более 1400 ПЗРК и сделать более 360 тренажеров для мобильных групп.

Сейчас в бюро заканчивают модернизацию ПЗРК «Стингер», оснащая их тепловизорами для использования ночью. В планах инженеров – собрать тренажер нового поколения для всех родов войск.

Источник: Думская