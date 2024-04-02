Как одесситы создают уникальное оружие для ПВО, аналогов которому нет в мире (видео)

Волонтерская группа «Технари» – кто это?

Волонтерская группа «Технари» была создана в марте 2022 года и объединила внутри себя людей с самым разным жизненным опытом. Например, сооснователь «Технарей» Геннадий Сульдин имеет навыки инженера, бизнесмена и даже военного, поскольку много лет назад служил в ПВО.

«До 24 февраля люди из нашей команды занимались разными вещами: инженерией, торговлей, дистрибуцией, на пенсии сидели. Как оказалось, чтобы помогать ПВО, нужно иметь не только желание, но и минимальный военный и специфический инженерный опыт. Таких людей оказалось не слишком много», – отмечает Геннадий Сульдин.

Сейчас в команде «Технарей» работает 37 человек, а на совещаниях группы обязательно присутствуют действующие старшие офицеры ПВО. Именно военные заказывают разработки у волонтеров.

Что было с украинским ПВО до войны?

По словам Геннадия Сульдина, ПВО до 24 февраля было «пасынком» армии. Воздушные силы не получали от государства значительной помощи, так как до 2022 года Украина не страдала от масштабных воздушных атак.

«В начале большой войны мы внезапно узнали, что на дивизион ПВО, а это 500 человек, есть только один бинокль, и тот 1979-го года выпуска», – вспоминает Геннадий Сульдин.

Так, первой задачей «Технарей» стало снабжение расчетов ПВО 10-ю биноклями. Сейчас эта цифра выросла уже до 1200 и, судя по запросам, бинокли будут передавать еще неоднократно.

Подручные средства тоже помогают ЗСУ

Сейчас «Технари» работают над 12-ю проектами, 8 из которых – их собственные разработки. Инженерная группа находить способы, как быстрее и дешевле модернизировать военные технологии с помощью обычных бытовых вещей.

«У нас есть такой принцип: все, что мы используем в наших разработках, можно купить в открытом доступе. Это не какие-то секретные технологии двойного назначения», – говорит Геннадий Сульдин.

К примеру, прибор ночного видения «Сова» «Технари» собирали из китайских деталей, а в новой разработке «Полоз», которая помогает ПВО подсвечивать воздушные цели ночью, используется обычная фара от внедорожника.

Некоторые подручные средства «Технарям» даже не нужно модернизировать. Например, крупные рыболовные сетки для ловли тунца, как выяснилось, отлично защищают ПВО от вражеских беспилотников «Ланцет». Поэтому группа уже передала ЗСУ более 80 000 кв. м таких сеток.

Как сделать советское оружие современным?

Некоторые разработки «Технарей» базируются на вооружении еще советских времен. Так, инженеры модернизировали советский ПЗРК «Игла», добавив к нему вполне гражданский тепловизор. Теперь переносная установка может работать не только днем, но и ночью. Она позволяет ПВО экономить ценные ракеты С-300, а значит, сокращает затраты на воздушную оборону.

«Мы не знаем рыночную цену на советскую «Иглу», потому что ее нельзя купить. Но ее аналог – ПЗРК «Стингер» – стоит около 70 тысяч долларов, в то время как ракета для ЗРК С-300 стоит около миллиона долларов – в 14 раз дороже. Вот такая экономия», – говорит Геннадий Сульдин.

За первые три месяца использования этой технологии ПВО сбила 5 крылатых ракет и 6 шахедов. С помощью БФ Сергея Притулы и одесского предприятия «ИнтерХим» «Технари» уже передали ЗСУ 275 модернизированных «Игол». Еще 900 тепловизоров также скоро станут частью украинского вооружения.

Зачем ПВО виртуальная реальность?

«Технари» создают и цифровые инструменты для ПВО. К примеру – тренажеры на базе очков виртуальной реальности. С их помощью бойцы могут эффективно учиться поражать воздушные цели так, будто делают это вживую.

«Для обучения в реальности нужны тысячи патронов и еще какие-то летающие ночью мишени. Это такие материальные затраты, которые мы не можем себе позволить. Поэтому мы сделали виртуальные тренажеры, 40 из которых уже переданы ПВО. На них бойцы могут учиться не раз в год, а почти ежедневно, в любом месте», – говорит Геннадий Сульдин.

Всего за месяц тренировок бойцы ПВО усовершенствовали свою работу: начали тратить меньше патронов на поражение шахедов и совершать меньше промахов.

Сколько ракет и шахедов сбили с помощью разработок «Технарей»?

Все изобретения волонтеров проходят испытания в реальном бою. Чтобы узнать, сработала ли та или иная модернизация, «Технари» ждут подтверждения пораженных целей от военных, а некоторые образцы сбитых шахедов хранят у себя в офисе.

«Я уверенно могу сказать, что благодаря нашим проектам было поражено более 20 крылатых ракет, более 40 шахедов и еще 4 разведывательных беспилотника», – отмечает Геннадий Сульдин.

В чем Украина опередила НАТО?

По словам Геннадия Сульдина, технологии, которые сегодня проходят испытания в Украине, – действительно уникальны. Украина была вынуждена искать самый быстрый и дешевый вариант борьбы с массированными воздушными атаками, и в этом вопросе опередила даже НАТО, так как до нашей страны никто в мире не сталкивался с такими вызовами.

«НАТО сможет отразить одну комбинированную атаку рф, а ряд атак – нет, потому что их средства поражения намного дороже, чем шахеды. Долго сбивать ракетами за миллионы долларов «балалайки», которые стоят 100 тысяч, – не получится, потому что шахедов можно наделать сколько угодно. Украина сегодня – единственная страна в мире, которая может отразить массированную атаку шахедов и крылатых ракет. Кого бьют, тот и развивается», – заключает Геннадий Сульдин.