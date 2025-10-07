Ключевые моменты

В Одессе растёт количество студентов в возрасте 40+, получающих второе образование благодаря государственным ваучерам. Программа «Работа без барьеров» предоставляет ваучеры до 30 тысяч гривен на обучение в вузах, в том числе в ОНУ им. Мечникова.

Среди новых студентов — ветераны войны, переселенцы, люди, пережившие потери и стремящиеся начать новую жизнь.

Психологи отмечают: после 40 лет люди ищут самореализацию, способы борьбы с выгоранием и новые смыслы. Образование во взрослом возрасте — это не только путь к новой профессии, но и терапия, пример для детей и способ почувствовать собственную ценность.

Мечта об образовании после фронта

– Знаете, мечты имеют свойство сбываться. Иногда не сразу, иногда не так, как планируешь, но всё же сбываются, – уверен ветеран российско-украинской войны Эмин Ибрагимов.

Мы встретились с нашим героем случайно — в приёмной комиссии ОНУ имени Мечникова. Спокойный мужчина с доброй улыбкой и протезом вместо ноги. И таких студентов сейчас немало.

– Я когда-то хотел поступить на юрфак. Не вышло. Пошёл в экономику, отучился два курса и бросил. Мечта осталась, – рассказывает Эмин. – Тогда я сказал себе: «Вот в 40 выйду на пенсию». И вышел. Хотел служить в ДШВ — и служил. Потом начал работать с ветеранами. И тут меня, честно, как током ударило: сколько нужно юристов, готовых просто так, бесплатно, помогать ребятам и их семьям. Система бесплатной правовой помощи есть, но она не такая, как должна быть. Людям важно почувствовать внимание, а не формальное отношение.

И тогда Эмин понял: жизнь не заканчивается. Напротив — нужно действовать. Почему бы не исполнить детскую мечту и не стать юристом? Тем более, чтобы защищать своих и помогать ветеранам и их близким.

– И знаете, что поразило больше всего? Моя дочь. Ей 11. Она сказала: «Я тоже хочу, как папа, учиться, чтобы помогать ветеранам». Она выросла в этой атмосфере, видела мои трудности, слышала разговоры, видела побратимов. Маленькая, а уже чувствует этот путь. Думаю так: у меня ещё есть силы лет на 10–15 точно. И я не хочу просто прожить эти годы. Хочу делать что-то полезное. Поэтому поступил в Мечникова. Да, с самого начала, на первый курс юридического факультета. Наконец моя мечта ожила.

Новое образование, чтобы спасать других

Ещё одна взрослая студентка, Лариса, признаётся: первый год после гибели мужа она почти не помнит.

– Я жила «на автомате». Утром будила сына, готовила завтрак, шла на работу. А вечером — пустота. Дома было так тихо, что звенело в ушах. И я плакала. Каждую ночь, – рассказывает женщина.

Её муж погиб в первые дни полномасштабного вторжения под Мариуполем. А через несколько недель война забрала и дом — снаряд почти полностью разрушил их жилище в пригороде.

– Это был момент, когда я подумала: всё, жизнь закончилась. Даже дышать было тяжело. Новый город, чужие люди…

Спасительным стало знакомство с психологом в центре помощи семьям военных.

– Он сказал простую вещь: «Вы имеете право жить. И право найти себя снова». И тогда я впервые за долгое время почувствовала, что меня кто-то видит, что я ещё существую.

Так у Ларисы появилась мысль: а что, если бы я сама могла помогать другим?

– Я знала, что не смогу вернуть мужа. Но могу стать тем плечом, которого так не хватает людям в беде. И это стало моим смыслом.

В 2024 году Лариса узнала о программе ваучеров на обучение в рамках инициативы «Работа без барьеров». Она получила ваучер на сумму более 30 тысяч гривен и поступила в магистратуру по специальности «Психология».

– Мне было страшно. Я думала: может, поздно начинать новую жизнь в 40 лет? Хватит ли сил? Но когда государство дало мне шанс, я восприняла это как знак: ты имеешь право идти дальше.

Сейчас Лариса слушает лекции по психологии травмы, пишет конспекты и параллельно сотрудничает с волонтёрскими организациями, которые помогают переселенцам и военным.

– Моя боль никуда не исчезла. Но теперь я знаю: её можно превратить в силу. И если смогу спасти хотя бы одного человека от отчаяния — значит, это новое жизнь имеет смысл.

Как получить ваучер на образование в вузах Одессы?

К решительным шагам многих подтолкнула война. Теряя жизнь, дом, работу, привычное окружение, мы начинаем искать выход. Важную роль сыграла программа, запущенная в Украине в 2023 году. Речь идёт о ваучере размером 30 тысяч гривен, который могут получить ветераны, УБД, ВПО через Центр занятости. Программа покрывает получение новой профессии или повышение квалификации. Среди самых популярных направлений:

медсестра,

повар,

социальный работник,

водитель,

психолог.

Кто может получить ваучер?

Получить ваучер могут граждане, имеющие профессионально-техническое или высшее образование, не зарегистрированные как безработные и не проходившие обучение за счёт Фонда соцстрахования от безработицы последние три года. Среди них:

люди старше 45 лет со стажем более 15 лет;

ветераны, участники боевых действий;

внутренне перемещённые лица;

люди с инвалидностью;

пострадавшие от военной агрессии или бывшие в плену.

В 2024 году более 23 тысяч украинцев получили такую помощь. С начала 2025 года — уже свыше 13 тысяч.

Почему люди идут учиться в зрелом возрасте: мнение психолога

В психологии стремление получить образование в зрелом возрасте объясняется теориями жизненных циклов (Эрик Эриксон, Дэниел Левинсон): после 40 человек ищет новые смыслы, а смена образования помогает пройти этот этап гармонично.

Кризис среднего возраста и переоценка ценностей

В 40–45 лет многие люди переживают период «срединного кризиса»: начинают задаваться вопросом — тем ли я занимаюсь в жизни? Часто появляется желание сменить сферу деятельности или найти новые смыслы. Второе или третье образование помогает сделать этот шаг.

Потребность в самореализации

По иерархии Маслоу, после удовлетворения базовых и социальных потребностей актуализируется стремление к творчеству и развитию. Образование после 40 — способ реализовать себя в том, что всегда привлекало, но казалось недостижимым.

Изменение профессиональной идентичности

Психологи отмечают, что профессиональная идентичность меняется в зависимости от внешних условий (кризис, технологии) или внутренних (выгорание, интересы). Второе образование помогает создать «новое профессиональное Я».

Борьба с выгоранием

После многих лет в одной сфере возникает эмоциональное истощение. Учёба даёт «свежий воздух» — новые знания, контакты, перспективы. Это работает как терапия от рутины.

Потребность в контроле и безопасности

Экономические и технологические изменения делают одни профессии менее востребованными. Люди после 40 идут учиться, чтобы получить «запасной аэродром» — новую специальность для стабильного будущего.

Пример для детей и молодёжи

Родители хотят показать детям, что образование — это ценность. Это укрепляет самооценку: «Я учусь не только для себя, но и как пример другим».

