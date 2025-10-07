Ключевые моменты

  • В Одессе растёт количество студентов в возрасте 40+, получающих второе образование благодаря государственным ваучерам. Программа «Работа без барьеров» предоставляет ваучеры до 30 тысяч гривен на обучение в вузах, в том числе в ОНУ им. Мечникова.
  • Среди новых студентов — ветераны войны, переселенцы, люди, пережившие потери и стремящиеся начать новую жизнь.
  • Психологи отмечают: после 40 лет люди ищут самореализацию, способы борьбы с выгоранием и новые смыслы. Образование во взрослом возрасте — это не только путь к новой профессии, но и терапия, пример для детей и способ почувствовать собственную ценность.

Мечта об образовании после фронта

– Знаете, мечты имеют свойство сбываться. Иногда не сразу, иногда не так, как планируешь, но всё же сбываются, – уверен ветеран российско-украинской войны Эмин Ибрагимов.

Мы встретились с нашим героем случайно — в приёмной комиссии ОНУ имени Мечникова. Спокойный мужчина с доброй улыбкой и протезом вместо ноги. И таких студентов сейчас немало.

– Я когда-то хотел поступить на юрфак. Не вышло. Пошёл в экономику, отучился два курса и бросил. Мечта осталась, – рассказывает Эмин. – Тогда я сказал себе: «Вот в 40 выйду на пенсию». И вышел. Хотел служить в ДШВ — и служил. Потом начал работать с ветеранами. И тут меня, честно, как током ударило: сколько нужно юристов, готовых просто так, бесплатно, помогать ребятам и их семьям. Система бесплатной правовой помощи есть, но она не такая, как должна быть. Людям важно почувствовать внимание, а не формальное отношение.

Ветеран-студент по имени Эмин

Эмин Ибрагимов решил получить диплом юриста, чтобы осуществить давнюю мечту и помогать другим ветеранам.

И тогда Эмин понял: жизнь не заканчивается. Напротив — нужно действовать. Почему бы не исполнить детскую мечту и не стать юристом? Тем более, чтобы защищать своих и помогать ветеранам и их близким.

– И знаете, что поразило больше всего? Моя дочь. Ей 11. Она сказала: «Я тоже хочу, как папа, учиться, чтобы помогать ветеранам». Она выросла в этой атмосфере, видела мои трудности, слышала разговоры, видела побратимов. Маленькая, а уже чувствует этот путь. Думаю так: у меня ещё есть силы лет на 10–15 точно. И я не хочу просто прожить эти годы. Хочу делать что-то полезное. Поэтому поступил в Мечникова. Да, с самого начала, на первый курс юридического факультета. Наконец моя мечта ожила.

Новое образование, чтобы спасать других

Ещё одна взрослая студентка, Лариса, признаётся: первый год после гибели мужа она почти не помнит.

– Я жила «на автомате». Утром будила сына, готовила завтрак, шла на работу. А вечером — пустота. Дома было так тихо, что звенело в ушах. И я плакала. Каждую ночь, – рассказывает женщина.

Её муж погиб в первые дни полномасштабного вторжения под Мариуполем. А через несколько недель война забрала и дом — снаряд почти полностью разрушил их жилище в пригороде.

Разрушенный россиянами Мариуполь

Разрушенный россиянами Мариуполь. Десятки тысяч его жителей стали вынужденными переселенцами, среди них — Лариса.

– Это был момент, когда я подумала: всё, жизнь закончилась. Даже дышать было тяжело. Новый город, чужие люди…

Спасительным стало знакомство с психологом в центре помощи семьям военных.

– Он сказал простую вещь: «Вы имеете право жить. И право найти себя снова». И тогда я впервые за долгое время почувствовала, что меня кто-то видит, что я ещё существую.

Так у Ларисы появилась мысль: а что, если бы я сама могла помогать другим?

– Я знала, что не смогу вернуть мужа. Но могу стать тем плечом, которого так не хватает людям в беде. И это стало моим смыслом.

В 2024 году Лариса узнала о программе ваучеров на обучение в рамках инициативы «Работа без барьеров». Она получила ваучер на сумму более 30 тысяч гривен и поступила в магистратуру по специальности «Психология».

– Мне было страшно. Я думала: может, поздно начинать новую жизнь в 40 лет? Хватит ли сил? Но когда государство дало мне шанс, я восприняла это как знак: ты имеешь право идти дальше.

Сейчас Лариса слушает лекции по психологии травмы, пишет конспекты и параллельно сотрудничает с волонтёрскими организациями, которые помогают переселенцам и военным.

– Моя боль никуда не исчезла. Но теперь я знаю: её можно превратить в силу. И если смогу спасти хотя бы одного человека от отчаяния — значит, это новое жизнь имеет смысл.

Как получить ваучер на образование в вузах Одессы?

К решительным шагам многих подтолкнула война. Теряя жизнь, дом, работу, привычное окружение, мы начинаем искать выход. Важную роль сыграла программа, запущенная в Украине в 2023 году. Речь идёт о ваучере размером 30 тысяч гривен, который могут получить ветераны, УБД, ВПО через Центр занятости. Программа покрывает получение новой профессии или повышение квалификации. Среди самых популярных направлений:

  • медсестра,
  • повар,
  • социальный работник,
  • водитель,
  • психолог.
Самые популярные профессии по ваучерам

Самые популярные профессии по ваучерам.
Участники программы по категориям

Участники программы образования по ваучерам по категориям.

Кто может получить ваучер?

Получить ваучер могут граждане, имеющие профессионально-техническое или высшее образование, не зарегистрированные как безработные и не проходившие обучение за счёт Фонда соцстрахования от безработицы последние три года. Среди них:

  • люди старше 45 лет со стажем более 15 лет;
  • ветераны, участники боевых действий;
  • внутренне перемещённые лица;
  • люди с инвалидностью;
  • пострадавшие от военной агрессии или бывшие в плену.

В 2024 году более 23 тысяч украинцев получили такую помощь. С начала 2025 года — уже свыше 13 тысяч.

Почему люди идут учиться в зрелом возрасте: мнение психолога

В психологии стремление получить образование в зрелом возрасте объясняется теориями жизненных циклов (Эрик Эриксон, Дэниел Левинсон): после 40 человек ищет новые смыслы, а смена образования помогает пройти этот этап гармонично.

Взрослые студенты

Старшие студенты в аудитории.
  • Кризис среднего возраста и переоценка ценностей

В 40–45 лет многие люди переживают период «срединного кризиса»: начинают задаваться вопросом — тем ли я занимаюсь в жизни? Часто появляется желание сменить сферу деятельности или найти новые смыслы. Второе или третье образование помогает сделать этот шаг.

  • Потребность в самореализации

По иерархии Маслоу, после удовлетворения базовых и социальных потребностей актуализируется стремление к творчеству и развитию. Образование после 40 — способ реализовать себя в том, что всегда привлекало, но казалось недостижимым.

  • Изменение профессиональной идентичности
    Психологи отмечают, что профессиональная идентичность меняется в зависимости от внешних условий (кризис, технологии) или внутренних (выгорание, интересы). Второе образование помогает создать «новое профессиональное Я».
  • Борьба с выгоранием
    После многих лет в одной сфере возникает эмоциональное истощение. Учёба даёт «свежий воздух» — новые знания, контакты, перспективы. Это работает как терапия от рутины.
  • Потребность в контроле и безопасности
    Экономические и технологические изменения делают одни профессии менее востребованными. Люди после 40 идут учиться, чтобы получить «запасной аэродром» — новую специальность для стабильного будущего.
  • Пример для детей и молодёжи
    Родители хотят показать детям, что образование — это ценность. Это укрепляет самооценку: «Я учусь не только для себя, но и как пример другим».

