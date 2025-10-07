Ключевые моменты:

В Николаеве завершили строительство нового водопровода — впервые с начала полномасштабной войны в городе снова есть централизованная пресная вода.

Проект обошёлся государству на 2,5 млрд грн дешевле, чем планировалось.

Сэкономленные средства пойдут, в том числе, на водопроводы в Болградском и Суворовском районах Одесской области — это улучшит водоснабжение для тысяч местных жителей.

В Одесской области достроят водопроводы за счёт экономии на проекте в Николаеве

После разрушения врагом магистрального водопровода в 2022 году более полумиллиона жителей Николаева остались без доступа к пресной воде. Специалисты за год реализовали один из самых сложных инфраструктурных проектов — новый трубопровод длиной 136 км был построен с нуля, в две нитки по 67,9 км каждая.

Об этом сообщил Министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба.

Объект полностью готов: работают насосные станции, проведено тестирование, система защищена от возможных атак — кабели проложены под землёй, для персонала есть укрытия, установлены генераторы и современное оборудование.

Читайте также: Одесская компания будет строить водопровод для Николаева

Экономия на проекте составила более 2,5 млрд грн — общая стоимость снизилась до 6,3 млрд грн. По словам Кулебы, это стало возможным благодаря экспертизе Государственного агентства по восстановлению.

Часть этих средств уже перераспределена на новые проекты — в том числе и в Одесскую область. Здесь планируется строительство Болградского и Суворовского водопроводов, что обеспечит стабильное водоснабжение в ряде населённых пунктов.

Работы в Одесском регионе станут частью масштабной государственной программы восстановления водоснабжения. Кроме Одесской области, финансирование получат и другие регионы — в частности, Днепропетровская, Полтавская и Винницкая области. Общая численность населения, которое ощутит улучшения, — более 180 тысяч человек.

Напомним, начатое в 2021 году строительство Суворовского и Болградского водопроводов могло бы обеспечить водой 17 населенных пунктов. Но завершить проект помешала война: до начала полномасштабного вторжения удалось построить 13,1 км водопровод, включая проход по дну озера Китай.