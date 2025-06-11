«Без гранта от государства я, пожалуй, и не поступала бы в вуз»

Ирина Боровецкая окончила Одесский технический профессиональный колледж и собиралась поступать в Одесский национальный технологический университет (ОНТУ). Но девушку брали сомнения: бюджетных мест не было, и она не знала, удастся ли попасть на обучение.

Ірина Боровецька

— Если бы в приемной комиссии вуза мне не рассказали о программе государственных грантов для поддержки студентов-контрактников, я, наверное, и не поступала бы в вуз, — говорит Ирина. — А так я имела достаточно высокие баллы по НМТ — более 180 баллов по украинскому и английскому языкам, поэтому могла рассчитывать на грант в размере 25 тысяч гривен. Стоимость обучения на специальности «экономика, управление и маркетинг» в течение года составляла 27,5 тысячи гривен. Поэтому я смогла почти полностью закрыть годовую стоимость контракта.

Студентка считает, что информацию о возможности получить грант надо активно распространять, чтобы выпускники не теряли время и имели возможность учиться по выбранной специальности.

Что такое проблемы с отсутствием бюджетных мест, знает и другая теперь уже студентка ОНТУ Анна Енгаличева. Ее старшая сестра стала студенткой этого вуза раньше, поэтому Анна приходила и на дни открытых дверей, и с преподавателями общалась. Ее решение поступать на обучение по направлению «компьютерные науки» никого не удивило. Но существенным препятствием могло стать отсутствие бюджетных мест.

Анна Енгаличева

— У меня баллы НМТ были не самые высокие — где-то 160, — говорит Анна. — Но в приемной комиссии подсказали, что можно пойти на контракт и получить помощь от государства за счет гранта. Стоимость контракта составила 28 тысяч гривен, а за счет гранта я получила 19 тысяч 500 гривен. По моему мнению, очень важно, когда выбираешь будущую профессию, чувствовать и знать, что есть поддержка. Именно это позволяет увереннее идти к своей мечте и не отказываться от нее.

Кто может получить гранты на образование в 2025 году?

Студенты, которые будут поступать на дневную или дуальную (теоретические знания приобретаются в вузе, практические навыки — на производстве) форму обучения на контракт, смогут получить грант для покрытия части стоимости обучения на весь период обучения по образовательной программе бакалавра. Претендовать на грантовое финансирование могут студенты, зачисленные на контракт на дневную или дуальную форму обучения, которые имеют результат НМТ более 150 баллов по двум предметам. Такие абитуриенты могут претендовать на грант I уровня — возмещение средств государством в размере 16,8 тысячи гривен. Некоторые студенты могут претендовать исключительно на грант II уровня (28 тысяч гривен), то есть будут подавать заявку на грантовое финансирование только при условии, что они сдали два предмета НМТ на более 170 баллов.

Речь идет о специальностях / областях знаний:

Журналистика,

Управление и администрирование,

Право,

Сфера обслуживания,

Публичное управление и администрирование,

Международные отношения,

Менеджмент социокультурной деятельности,

Экономика,

Стоматология,

Филология (кроме специализаций по украинскому языку и литературе, крымскотатарского языка и литературы, фольклористики).

Государственные гранты будут перечисляться на счет учреждения высшего образования, то есть грант можно использовать исключительно для оплаты обучения.

Использование коэффициентов: финансирование образования можно увеличить

Размер грантового финансирования, которое получит поступающий на бакалавра или медицинского магистра на контракт, может быть увеличен за счет использования коэффициентов для специальностей, которые являются приоритетными для государства.

В частности, сумма гранта I и II уровня будет умножена на коэффициент для поступающих на эти отдельно определенные специальности.

Так, коэффициент 1,5 устанавливается для таких специальностей / отраслей знаний:

Образование/Педагогика;

Биология;

Естественные науки (кроме специальностей 101 Экология, 106 География);

Математика и статистика;

Механическая инженерия;

Электрическая инженерия;

Химическая инженерия и биоинженерия;

Электроника, автоматизация и электронные коммуникации;

Производство и технологии;

Архитектура и строительство;

Аграрные науки и продовольствие;

Терапия и реабилитация.

Коэффициент 1,3 устанавливается для таких специальностей/отраслей знаний:

Изобразительное искусство, декоративное искусство, реставрация;

Хореография;

Музыкальное искусство;

Сценическое искусство;

Филология (специализации по украинскому языку и литературе, крымскотатарскому языку и литературе, фольклористике);

Информационные технологии;

Ветеринария;

Здравоохранение (кроме специальностей «терапия и реабилитация», «общественное здоровье»).

Таким образом, размер гранта для некоторых специальностей, которые являются приоритетными для государства, может превышать 40 тысяч гривен. Государственный грант является безвозвратной помощью, поэтому дополнительных обязательств, вроде отработки, он не предусматривает.

Важно! Получить грант студенты имеют право как в государственных, так и в частных вузах, которые заключили соответствующий договор с Минобразования. Сейчас это около 200 учебных заведений. Перечень вузов, где можно получить грант, можно узнать по ссылке: https://osvita.ua/consultations/bachelor/92866/#google_vignette.

Здійснено за підтримки Асоціації «Незалежні регіональні видавці України» та Amediastiftelsen в рамках реалізації проєкту «Хаб підтримки регіональних медіа». Погляди авторів не обов’язково збігаються з офіційною позицією партнерів.

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