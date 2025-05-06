Лиссабонская конвенция: центры академического признания

Трудоустроиться за границей нашим согражданам, выехавшим из Украины из-за войны, в принципе, несложно. Но большинству, разумеется, хочется работать по специальности. И такая возможность есть: ведь Украина заключила со многими странами международные договоренности о подтверждении дипломов – Лиссабонскую и Гаагскую конвенции.

Лиссабонскую конвенцию подписали 44 страны Европы. А кроме того – Австралия, Израиль, Казахстан, Канада и США.

Страны-участницы обязуются признавать документы об образовании граждан государств, заключивших это соглашение. Для того чтобы ускорить эту процедуру, создана Европейская сеть центров по академическому признанию – ENIC-NARIC Network. Работает она в 55 странах, в том числе и в тех, что относятся к региону ЮНЕСКО.

В Украине филиал ENIC-NARIC расположен по адресу ул. В. Чорновола, 25, г. Киев. Туда можно обратиться за подробными разъяснениями.

Гаагская конвенция: требование апостиля

Еще одно важное международное соглашение – Гаагская конвенция. Сегодня она принята в 124 странах. Благодаря ей Украина получила более простой способ заверения официальных документов. В том числе и дипломов. Единственное требование для их международного признания – апостиль. Это международный штамп, подтверждающий подлинность и законность документа. Он проставляется непосредственно на дипломе или может быть оформлен в качестве приложения. И в этом случае он имеет такую же силу, как и оригинал документа. В Украине апостиль проставляют Минобразования, Минюст или МИД.

В некоторых странах для легализации диплома необходим двойной апостиль – на оригинале документа и его нотариально заверенном переводе.

Есть страны, где для трудоустройства апостиль не требуется. Это Польша, Молдова, Чехия, Сербия, Румыния, Венгрия, Литва, Латвия, Македония, Болгария и Эстония. Не требуется апостиль и в государствах, с которыми Украина заключила договоры о правовой помощи. Они упраздняют обязательную легализацию документов. Среди них: Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан.

Легализация диплома: как получить?

Легализация диплома – это его проверка в соответствии с действующим законодательством иностранного государства. А также свидетельство действительности образовательного документа.

Процедуру консульской легализации диплома следует пройти в случае необходимости его подтверждения для страны, не являющейся участницей Гаагской конвенции.

Для этого следует обратиться в консульскую службу МИД Украины – отдел апостиля, легализации и истребования документов. Некоторые государства требуют перевода образовательных документов, заверенных нотариусом, с апостилем Минобразования.

Время процедуры проверки и признания дипломов в каждой стране разное – от нескольких недель до нескольких месяцев.

Получить информацию о процедуре легализации украинских дипломов можно, обратившись:

в национальный информационный центр академической мобильности. Телефоны: (044) 484-64-25, (050) 957-45-75;

в департамент консульской службы МИД Украины. Телефон: (044) 279-79-61.

Необходимые документы для подтверждения украинских дипломов в каждой стране отличаются. Но обязательно нужно подать:

паспорт и вид на жительство;

языковой диплом определенного уровня;

заявление с просьбой признать украинский диплом;

украинский диплом и приложение;

апостиль диплома и приложения, переведенный на государственный язык страны и нотариально заверенный.

Чей диплом не примут за границей?

Положения Лиссабонской конвенции не имеют обязательной силы – только рекомендательный характер. Поэтому не лишают наших сограждан обязательных процедур подтверждения украинского диплома за границей. В Германии, например, этот процесс может затянуться на долгие месяцы.

– Украинцам здесь достаточно сложно подтвердить свой диплом, – рассказывает одесситка Мария, проживающая сейчас в городе Котбус в федеральной земле Бранденбург. – Для украинских юристов, например, это вообще практически невозможно. Ведь законодательства Украины и Германии – разные. Понятно, что дипломы украинских юридических университетов здесь не принимают. Моя подруга, закончившая юрфак, сейчас работает упаковщицей. Чтобы работать по специальности, ей придется учиться заново.

Все профессии в Германии делятся на регламентированные и нерегламентированные. Дипломы по нерегламентированным специальностям подтвердить относительно просто. К ним относятся профессии в области информационных технологий, естественных наук, экономики, творчества.

Регламентированные – это, в частности, специальности юриста, врача, архитектора, психолога. Главное условие подтверждения регламентированных дипломов – совпадение программ обучения. Чем больше соответствий, тем вероятность признания образовательных документов выше.

Диплом признают частично

Относятся к регламентированным и профессии, связанные с воспитанием детей. Мария в свое время окончила Южноукраинский национальный педагогический университет имени Ушинского по специальности «педагог дошкольного образования». Сейчас она тоже работает упаковщицей и продолжает учить немецкий язык. Хотя уже имеет языковой уровень В2. А это вполне достаточно, чтобы устроиться на работу по профессии.

В том, что в ближайшее время ей удастся подтвердить диплом, Мария не уверена. Процедура признания документа об образовании очень сложная. Длиться может в течение полугода. И, вероятно, признают украинский диплом педагога частично.

– Специалист по подтверждению иностранных дипломов рассказал, что будут проверять план обучения по диплому. Я получу описание по пунктам: что соответствует параметрам аналогичного диплома в Германии, а что нет. И что я должна буду сделать, чтобы восполнить пробелы. Но в любом случае я смогу подтвердить наличие высшего образования. А с таким подтверждением мне будет легче найти более высокооплачиваемую работу, считает Мария.

Как подтвердить медицинский диплом?

Татьяна приехала в Германию из Николаева. В Украине 14 лет работала врачом-стоматологом. Окончила Одесский национальный медицинский университет.

По словам Татьяны, процесс признания украинского медицинского диплома может занять около двух лет. Сейчас она усиленно учит немецкий язык. Чтобы подать документы для подтверждения диплома, уровень владения языком должен быть как минимум В2.

Татьяне удалось трудоустроиться по специальности. Она работает в кабинете стоматологии, которым владеют выходцы из СНГ. Медработники в Германии требуются. Но из-за неподтвержденного диплома ей могли предложить только должность ассистента. В то же время, постоянно общаясь с врачами и пациентами, Татьяна получает языковую практику. И надеется на подтверждение диплома.

При подтверждении образовательного документа, кроме планов обучения, сравнивается количество часов по различным дисциплинам. Учитывается и рабочий стаж. Специфика стоматологической помощи в Германии и Украине во многом отличается. И обычно дипломы украинских медиков подтверждают только частично.

– После того, как выучишь язык на достаточном уровне, нужно будет пройти еще специализированные медицинские и языковые курсы. Ведь врачу нужно свободно общаться с пациентами и коллегами. А потом еще год апробации. То есть будешь работать под руководством местного врача. И если все будет хорошо, то подтвердить диплом могут даже без экзамена, – рассказывает Татьяна.

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Срок пребывания украинских беженцев в Германии – так же, как и во всех странах ЕС, – продлен до марта 2026 года. В то же время правительства государств, предоставивших временную защиту украинцам, планируют сократить их финансовую поддержку и социальные льготы. Сокращение выплат будет побуждать большее количество беженцев найти работу. Если срок временной защиты в дальнейшем не будет продлен, трудоустройство станет для них единственным легальным способом остаться за границей. И работать, конечно, хочется по специальности.