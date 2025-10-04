Ключевые моменты:

В ОНУ им. Мечникова представили результаты государственной аттестации университетов и научных учреждений Украины;

Лучшие учреждения получили категории А и Б и смогут претендовать на дополнительное государственное финансирование;

Аттестация оценивала эффективность работы, научные публикации и привлечение молодых ученых, а поддержка науки направлена на развитие исследований и инноваций.

Аттестация прошла по направлениям «естественно-математический» и «инженерно-технологический». В ней приняли участие научные учреждения практически из всех регионов Украины. Университеты и исследовательские центры, получившие высшие категории, смогут претендовать на дополнительное государственное финансирование. Участников события приветствовали заместитель министра образования и науки Украины Денис Курбатов, ректор ОНУ им. Мечникова Вячеслав Труба, представители местной власти и Европейского Союза.

Не секрет, что сегодня научная сфера Украины находится не в лучшем положении. Зарплаты ученых и аспирантов почти на уровне минимальной. Часто не хватает средств на необходимое оборудование и реактивы. В таких условиях привлечь молодежь к науке практически невозможно. А без молодых кадров развитие украинской науки рискует остановиться. Вместе с тем, сегодня она должна стать жизненно важным ресурсом для укрепления обороны и экономики страны.

На встрече в ОНУ Мечникова заместитель министра образования и науки Денис Курбатов представил ключевые направления реформирования научной сферы Украины. Основное нововведение – аттестация научных учреждений и университетов. Их деятельность оценивалась по результатам работы за предыдущие пять лет и публикациям в признанных научных изданиях. Лучшие получат дополнительные средства к базовому финансированию на пять лет.

Еще один проект – создание исследовательских центров оборонного направления. Они получат финансирование на приобретение современного оборудования и поддержку исследований молодых ученых.

Распределение бюджетных средств «вручную» должно остаться в прошлом, уверен Денис Курбатов. Поэтому определять учреждения, достойные дополнительного финансирования, в МОН собираются по специальной формуле. Ее коэффициенты учитывают: эффективность привлечения внебюджетных средств – заказы бизнеса, международные гранты; масштаб учреждения – финансирование зависит от числа сотрудников; привлечение молодых ученых – если в учреждении нет молодежи, у него нет будущего; объем и качество научных публикаций.

Научным учреждениям, успешно прошедшим аттестацию, присваиваются категории А и Б. В Одессе высшую категорию получил Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины. Категорию Б – Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова, Южноукраинский национальный педагогический университет им. К.Д. Ушинского, Украинский научный центр экологии моря, Национальный университет «Одесская политехника», Одесский национальный технологический университет и Одесский национальный экономический университет.

– Категория Б – это очень хороший результат, – подчеркнул Денис Курбатов. – Он достигается в конкурентной борьбе. Университетов, вошедших в этот научный рейтинг, сегодня в Украине не больше двух десятков.

Таким образом, одесские научные центры и университеты подтвердили высокий уровень аттестации. Остается надеяться, что достойное финансирование не останется только на бумаге, а новые научные разработки укрепят оборону и экономику страны.

Ранее Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова вошел в топ-10 лучших вузов Украины по результатам Консолидированного рейтинга вузов Украины 2024 года.