Эта ситуация ярко демонстрирует, что путь к высшему образованию становится все дороже. Поэтому мы поинтересовались ценами на контрактное обучение в одесских вузах. Начиная с 2021 года, его стоимость выросла почти на 80%. Несмотря на это, спрос не уменьшается, и некоторые вузы даже проводят вторую, сентябрьскую, сессию поступления для абитуриентов-контрактников.

Морские специальности снова на пике популярности

В последние годы снова растет популярность морских специальностей. Возможно, одна из причин – увеличение объемов грузовых и пассажирских перевозок в мире, что обусловливает повышенное внимание к подготовке моряков. Не является исключением Национальный университет «Одесская морская академия». Сюда поступают не только выпускники школ, но и бывшие военные и те, кто уже работает в отрасли, но не имеет соответствующего образования.

В 2023 году стоимость контракта на судоводство (самая популярная специальность) составляла 51920 грн.

В 2024-2025 годах – 54500 грн.

Стоимость обучения на втором и третьем курсах возрастает до 61000 грн.

Большой интерес абитуриенты проявили и к менеджменту в области морского и речного транспорта, где стоимость контракта составляет 52150 гривен.

Государство заинтересовано в подготовке строителей

Не испытывает снижения количества желающих учиться и Одесская государственная академия строительства и архитектуры (ОДАБА). Это понятно, ведь дефицит строительных кадров ощущается уже сейчас, а в послевоенное время страна будет нуждаться еще больше в строителях, архитекторах и инженерах.

В вузах стоимость контракта на самые популярные специальности менялась так:

Архитектура и градостроительство:

2023 год – 33500 грн;

2024 год – 35200 грн;

2025 год – 39400 грн.

Строительство и гражданская инженерия:

2023 год – 25900 грн;

2024 год – 27200 грн;

2025 год – 30400 грн.

Психология: одна из самых востребованных профессий

В этом году среди самых популярных специальностей в Украине также есть психология. В ОНУ им. И. И. Мечникова стоимость контракта по этой специальности в год составляет 44500 гривен, в НУ «Одесская юридическая академия» – 49900 гривен. Для сравнения, в Киевском «Зигмунд Фрейд университет Украина» – 315 000 гривен. Как говорится, почувствуйте разницу.

Значительно меньше в этом году была стоимость контракта в ОНУ на биологию – 37128 гривен, на физику и астрономию – 28128 гривен.

Медицина среди лидеров

В последние годы растет спрос на получение медицинской специальности. Одесский национальный медицинский университет (ОНМедУ) становится все более популярным не только среди местных, но и среди абитуриентов из других областей.

ОНМедУ – единственный вуз в Одессе, который предлагает уникальную форму сотрудничества со студентами-контрактниками. Стоимость обучения прописывается на весь период: 6 лет для специальности «Медицина» и 5 лет для «Стоматологии» и «Фармации». Это дает студенту уверенность, что полная стоимость контракта, например, 363 600 гривен по специальности «Медицина», известна с первого курса и не изменится.

А как насчет подготовки учителей?

Южноукраинский национальный педагогический университет им. К. Д. Ушинского на популярное в этом году дошкольное образование установил стоимость первого года обучения в 28000 гривен. Это средняя стоимость, поскольку в Хмельницком и Львове она достигает 45-46 тысяч гривен. Стоимость обучения на учителя математики и информатики в одесском вузе составляет 28400 гривен.

Чи допоможе державний грант?

Государство гарантировало абитуриентам, не получившим бюджетное место, помощь в частичной оплате контракта. С 2024 года в Украине действует система грантов, позволяющая получить финансовую поддержку.

Грант первого уровня (17000 грн) получали те, кто сдал два предмета НМТ на более чем 150 баллов.

Грант второго уровня (25000 грн) – те, кто сдал два предмета НМТ на более чем 170 баллов.

Однако, если сравнить эти суммы со стоимостью контрактов, становится понятным, что большую часть средств приходится оплачивать семьям. Кроме того, государственные гранты рассчитаны только на срок обучения до уровня бакалавра, то есть на четыре года. Обучение в магистратуре студентам-контрактникам придется оплачивать самостоятельно.

Какие шаги предпринять?

Поскольку поступление на бюджет сложно, а обучение по контракту – недешево, советуем семьям тех, кто будет поступать в вузы в следующем году, начать подготовку заранее.

Если есть возможность, лучше пойти на подготовительное отделение. Это не только позволит понять, действительно ли выбранная профессия интересует, но и подтянуть пробелы в знаниях по профильным дисциплинам. Также вы лучше поймете, как писать мотивационное письмо, необходимое для поступления.

Не лишним будет и поинтересоваться ситуацией на рынке труда, поскольку юристов и менеджеров уже подготовлено столько, что найти работу по специальности им становится все труднее. Стоит выбирать профессию, которая будет конкурентоспособной через 5-6 лет, когда обучение будет закончено.

Читайте также: