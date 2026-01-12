Ключевые моменты:

Водители трамваев и троллейбусов временно находятся в режиме простоя

Предприятие не проводит сокращений и не планирует увольнений из-за остановки движения

Работникам выплачивают часть заработной платы, а инфраструктуру готовят к запуску

В Одессе уже месяц не курсируют трамваи и троллейбусы — с 13 декабря 2025 года электротранспорт остановлен из-за нехватки электроэнергии после обстрелов. Вместе с вагонами в депо оказались и сотни работников, для которых эта работа является основным источником дохода.

В КП «Одессгорэлектротранс» заверяют: массовых увольнений нет, а работники, находящиеся в режиме простоя, получают часть заработной платы. Редакция «Одесской жизни» выяснила, в каком статусе сейчас водители и технический персонал и как предприятие готовится к восстановлению движения.

Электротранспорт в Одессе не исчез — он на паузе

Среди водителей одесских трамваев и троллейбусов есть как опытные работники с многолетним стажем, так и молодые специалисты, пришедшие в профессию в последние годы. Именно эти люди ежедневно обеспечивали стабильную работу городского электротранспорта до момента, когда из-за последствий войны движение трамваев и троллейбусов было вынужденно остановлено.

На запрос «Одесской жизни» КП «Одессгорэлектротранс» сообщило, что работает в штатном режиме в пределах имеющихся возможностей и находится в постоянной готовности к возобновлению работы электротранспорта.

В ответе предприятия говорится, что в настоящее время часть работников находится в режиме простоя, им выплачивается 2/3 должностного оклада или тарифной ставки. При этом в КП подчеркнули: сокращение штата не проводилось, а оснований для увольнения работников в связи с простоем на данный момент нет.

Речь идет прежде всего о водителях трамваев и троллейбусов, а также о работниках, чья работа напрямую связана с движением электротранспорта.

Отдельно в КП «Одессгорэлектротранс» прокомментировали ситуацию с техническими работниками и состоянием инфраструктуры. По предоставленной информации, технический персонал продолжает выполнять свои должностные обязанности независимо от движения транспорта:

проводятся плановые технические работы;

обслуживание подвижного состава и контактных сетей.

Все это необходимо для того, чтобы техника и инфраструктура во время длительного простоя не утратили работоспособность. Это позволит оперативно и безопасно возобновить движение транспорта, когда электроснабжение стабилизируется.

Одесский электротранспорт не исчез — он на паузе. И как только город получит стабильное электроснабжение, трамваи и троллейбусы вернутся на маршруты вместе с людьми, которые готовы снова выйти на линию.

Напомним, что сейчас электротранспорт в Одессе заменили большие автобусы. С маршрутами и графиком движения можно ознакомиться по ссылке: Вместо троллейбусов и трамваев: маршруты и расписание бесплатных автобусов в Одессе (обновлено)

