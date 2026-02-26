Ключевые моменты:

Срок запуска электротранспорта месяц является сомнительным из-за сложности системы.

Сложность работы «Одессэлектротранс».

Проблемы: поставщик последней надежды, отсутствие тендеров на материалы, нехватка стабильного контракта на электричество.

Необходим поэтапный план по техфинансовым расчетам для реальных сроков.

Удары по энергетике могут продлить простой.

Реальные термины значительно длиннее, чем обещают

На вчерашней сессии Одесского городского совета сообщили, что электротранспорт в городе запустят не раньше месяца. Однако эксвицемер Одессы Дмитрий Жеман на своей странице в соцсетях назвал этот термин крайне сомнительным.

Он подчеркнул, что «Одесгорэлектротранс» — это сложная система, которая охватывает не только трамваи и троллейбусы, но и контактную сеть, кабельные линии, колеи, тяговые подстанции, персонал. Соответственно после простоя систему не запустишь одним нажатием кнопки.

По словам Жемана, обязательны аудит контактной сети, проверка подстанций и силового оборудования, осмотр путей, техническое обслуживание и осмотр подвижного состава, а также тестирование систем безопасности. Кроме того, для бесперебойной работы требуется стабильный договор на поставку электричества с предполагаемыми объемами и четкой ценой, плюс закупки запчастей и материалов.

К слову, мы уже сообщали нашим читателям, что предприятие до сих пор на поставщике последней надежды.

Жеман заявляет, что тендеры на материалы не проведены и ничего не изменилось. Это приводит к завышенным тарифам на электроэнергию и недостатку долгосрочной стабильности, что непосредственно тормозит регулярный выпуск транспорта на маршруты. Поэтому для нормальной работы трамваев и троллейбусов необходим конкретный поэтапный план запуска с точными техническими и финансовыми вычислениями. Только так сроки приобретут реальную почву.

Напомним, заместитель мэра Одессы Александр Филатов заявил, что электротранспорт не будет работать минимум месяц. Однако это при отсутствии ударов по энергетической инфраструктуре Одессы, что маловероятно.